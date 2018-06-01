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Дягилевский фестиваль переедет на завод
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Дягилевский фестиваль переедет на завод 

АиФ Пермь 36 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Как сообщает пресс-служба Пермского театра оперы и балета, одной из площадок фестиваля станет цех №5 завода имени Шпагина.
Там состоит два концерта. 23 июня четвертую симфонию Густава Малера исполнит фестивальный оркестр. Андеграундные группы из Москвы, Перми и Санкт-Петербурга дадут ночное выступление, закрыв фестиваль.
Сейчас заводскую площадку площадью 2000 2000 квадратных метров готовят к предстоящим выступлениям. Здесь установят сцену и зрительный зал. Планируется, что новая площадка сможет вместить около1000 человек.
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