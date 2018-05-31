Лена Темникова рассказала о разрыве с Фадеевым

Певица откровенно рассказала о работе в группе SEREBRO и о том, что привело к ее уходу из коллектива в интервью казахстанской передачи "The Эфир".

Артистка объяснила, что ей не нравился ее чрезмерно сексуальный образ в качестве солистки.

Лена не стала скрывать, что чувствовала себя крайне неловко, появляясь на публике в том сценическом образе, который придумал Максим Фадеев . Все это шло вразрез с ее воспитанием и восприятием себя.

"Я понимала, что о нас думают, хотя это был всего лишь образ! Но мне в нем было непросто"

Возможно, внутреннее несогласие стало причиной и напряженных отношений в коллективе. Поэтому Лена решила уйти из команды в сольное плавание, о чем и предупредила за полтора года. Однако конфликты внутри группы начали происходить с такой частотой, что певица досрочно покинула коллектив. Размер неустойки артистка не назвала, но намекнула, что в нем — шесть нулей.

Сейчас Лена не поддерживает контакта с бывшими коллегами по группе, и целиком увлечена собственным творчеством. Она работает без продюсера и сама определяет как репертуар, так и свой образ на сцене.