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Темникова о «поющих трусах» и гиперсексуальности
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Лена Темникова рассказала о разрыве с Фадеевым 

Рамблер 46 минут назад
Певица откровенно рассказала о работе в группе SEREBRO и о том, что привело к ее уходу из коллектива в интервью казахстанской передачи "The Эфир".
Артистка объяснила, что ей не нравился ее чрезмерно сексуальный образ в качестве солистки.
Лена не стала скрывать, что чувствовала себя крайне неловко, появляясь на публике в том сценическом образе, который придумал Максим Фадеев. Все это шло вразрез с ее воспитанием и восприятием себя.
"Я понимала, что о нас думают, хотя это был всего лишь образ! Но мне в нем было непросто"
Возможно, внутреннее несогласие стало причиной и напряженных отношений в коллективе. Поэтому Лена решила уйти из команды в сольное плавание, о чем и предупредила за полтора года. Однако конфликты внутри группы начали происходить с такой частотой, что певица досрочно покинула коллектив. Размер неустойки артистка не назвала, но намекнула, что в нем — шесть нулей.
Сейчас Лена не поддерживает контакта с бывшими коллегами по группе, и целиком увлечена собственным творчеством. Она работает без продюсера и сама определяет как репертуар, так и свой образ на сцене.
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