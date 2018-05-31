Ещё
Юные филологи из Кузьминок посетили музей Чайковского
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

Юные филологи из Кузьминок посетили музей Чайковского 

Управа района Кузьминки 1 час назад
Фото: Управа района Кузьминки
Во вторник, 29 мая, ребята из шестого «филологического» класса школы № 1208 посетили мемориальный музей Петра Чайковского в подмосковном городе Клин.
— После знакомства с экспозицией, основу которой составляют подлинные вещи композитора, нам было предложено посмотреть отрывки из балетов Чайковского, послушать фрагменты его симфонических произведений. Богатейшая библиотека, собственные литературные опыты, а главное, многочисленные музыкальные сочинения — все это доказывает неразрывную связь литературы и музыки, — рассказал представитель образовательного учреждения. (вт)
Управа района Кузьминки: последние новости
Музыканты-ударники из Кузьминок подвели итоги учебного года Музыканты из Кузьминок выступили в одном из детских садов Концерт «Ветка сирени» пройдет в усадьбе «Влахернское-Кузьминки»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ляпы в советских кинохитах
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть1
Что стало с красавицей из «Покровских ворот»40
Что случилось с «тетей Валей»12
Удручающие киноподделки, позорящие оригиналы1
Видео
00:38
Лена Темникова рассказала о разрыве с Фадеевым
Концерты
02:03
Кому стоит посмотреть «Псы под прикрытием»
Кино
02:54
Сердечный цээрушник и злые русские Иваны
Кино
00:55
Бари Алибасов сцепился с Юрием Лозой
Концерты
05:43
Удручающие киноподделки, позорящие оригиналы
Кино
03:56
Ляпы в советских кинохитах
Кино
08:15
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть
Кино
02:41
Кто помогал Олегу Видову получать роли
Кино
10:12
Россия глазами Голливуда: нелепости и ошибки
Кино
02:50
Правда ли, что жизнь Полищук сломали «12 стульев»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение