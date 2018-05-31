Юные филологи из Кузьминок посетили музей Чайковского

Во вторник, 29 мая, ребята из шестого «филологического» класса школы № 1208 посетили мемориальный музей Петра Чайковского в подмосковном городе Клин.

— После знакомства с экспозицией, основу которой составляют подлинные вещи композитора, нам было предложено посмотреть отрывки из балетов Чайковского, послушать фрагменты его симфонических произведений. Богатейшая библиотека, собственные литературные опыты, а главное, многочисленные музыкальные сочинения — все это доказывает неразрывную связь литературы и музыки, — рассказал представитель образовательного учреждения. (вт)