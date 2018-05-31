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Помните ли вы Цоя: тест
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Помните ли вы Цоя: тест 

Рамблер 23 минуты назад
Фото: Кадр из фильма "Игла"
7 июня в прокат выходит картина Кирилла Серебренникова «Лето» о начале творческого пути легендарного рок-музыканта Виктора Цоя. Прошло уже 28 лет со дня гибели лидера группы «Кино». Успело вырасти поколение людей, которое никогда не видело музыканта живым, но число поклонников культовой группы год от года только растет.
Песни Цоя перепевают современные артисты и сложно даже представить, что кто-то может быть не знаком с творчеством легендарного музыканта.
Его голос — это голос целого поколения, его песни не утратили актуальности даже спустя почти 30 лет после его гибели. И по сей день поклонники ждут перемен и радуются тому, что «все не так уж плохо на сегодняшний день».
Проверьте, сможете ли вы безошибочно ответить на 12 вопросов, посвященных творчеству легенды русского рока. А мы пожелаем вам удачи.
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