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Рок-фестиваль «Живые встречи» проведут в Таганском районе
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Рок-фестиваль «Живые встречи» проведут в Таганском районе 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
В Доме культуры «Стимул» 2 июня состоится фестиваль рок-музыки «Живые встречи».
— На нашей сцене выступят несколько исполнителей и коллективов. Поклонники тяжелой музыки услышат песни таких зарекомендовавших себя групп, как 7 LETTERS, AURA project, «Поля» и OtOM Group, участники которой сыграют вместе с артистом Артемом Гиваргизом, — рассказала сотрудник пресс-службы культурного центра Евгения Голубева.
Она добавила, что организаторы концерта позаботятся о драйвовой рок-атмосфере.
Отметим, что фестиваль проходит в стенах учреждения каждый год.
Всех любителей тяжелой музыки или желающих поближе с ней познакомиться ждут по адресу: Сибирский проезд, дом 2, строение 5. Начало мероприятия в 18:00. Вход свободный. Есть возрастное ограничение: 12+.
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