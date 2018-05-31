Рок-фестиваль «Живые встречи» проведут в Таганском районе

В Доме культуры «Стимул» 2 июня состоится фестиваль рок-музыки «Живые встречи».

— На нашей сцене выступят несколько исполнителей и коллективов. Поклонники тяжелой музыки услышат песни таких зарекомендовавших себя групп, как 7 LETTERS, AURA project, «Поля» и OtOM Group, участники которой сыграют вместе с артистом Артемом Гиваргизом, — рассказала сотрудник пресс-службы культурного центра Евгения Голубева

Она добавила, что организаторы концерта позаботятся о драйвовой рок-атмосфере.

Отметим, что фестиваль проходит в стенах учреждения каждый год.

Всех любителей тяжелой музыки или желающих поближе с ней познакомиться ждут по адресу: Сибирский проезд, дом 2, строение 5. Начало мероприятия в 18:00. Вход свободный. Есть возрастное ограничение: 12+.