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Кристина Агилера выпустила трек «Like I Do»
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Кристина Агилера выпустила трек «Like I Do» 

Аpelzin.ru 1 час назад
Американская поп-дива Кристина Агилера представила композицию «Like I Do», записанную с рэпером GoldLink. https://www.youtube.com/watch?v=ufPb0orBktE Трек станет частью грядущей восьмой студийной пластинки исполнительницы «Liberation». Выход диска состоится 15 июня на лейбле «RCA». Продюсерами альбома выступили одиннадцать человек, включая его сиятельство — Канье Уэста. Ранее, певицей были выпущены синглы «Accelerate» и «Fall in Line», а также промо-трек «Twice». Композиции не снискали успехов в хит-парадах. https://www.youtube.com/watch?v=3Q2j5ApzSqs
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