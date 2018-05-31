Ещё
Оззи Осборн признался в любви к России и отказал москвичам в автографах
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

Оззи Осборн признался в любви к России и отказал москвичам в автографах 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Рок-музыкант, основатель группы Black Sabbath Оззи Осборн подписал именную звезду на Аллее Славы в московском Vegas Крокус Сити, передает РИА «Новости».
Осборну польстило, что в Москве у него есть именная звезда. «Я люблю Россию и с радостью приеду сюда еще раз», — поделился Осборн.
Однако с мировыми турами в карьере музыканта покончено. «Больше в мировые турне я не поеду. Но я буду выступать, давать концерты. Я не могу уйти из музыки — в ней вся моя жизнь», — признался он, заверив журналистов, что тяжелый рок еще не ушел в историю.
Несмотря на любовь к России, автографы многочисленным желающим Осборн отказался раздавать как до церемонии подписи звезды, так и после.
Осборн даст два концерта в России — в московском «Олимпийском» и в петербургском Ледовом дворце. Его прощальный тур продлится до 2020 года.
Газета.Ru: последние новости
Александр Пушной: у меня с молодежью еще и Егоры разные Александр Пушной: музыканты меня реально не знают Названы лучшие сериалы первых месяцев 2018 года
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия глазами Голливуда: нелепости и ошибки1
Ляпы в советских кинохитах
Русская Ванга: почему скрывается слепая баба Нина3
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть1
Что стало с красавицей из «Покровских ворот»40
Видео
00:38
Лена Темникова рассказала о разрыве с Фадеевым
Концерты
02:03
Кому стоит посмотреть «Псы под прикрытием»
Кино
02:54
Сердечный цээрушник и злые русские Иваны
Кино
00:55
Бари Алибасов сцепился с Юрием Лозой
Концерты
05:43
Удручающие киноподделки, позорящие оригиналы
Кино
03:56
Ляпы в советских кинохитах
Кино
08:15
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть
Кино
02:41
Кто помогал Олегу Видову получать роли
Кино
10:12
Россия глазами Голливуда: нелепости и ошибки
Кино
02:50
Правда ли, что жизнь Полищук сломали «12 стульев»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение