Организатор концерта Бузовой разоблачила певицу

Организатор концерта певицы Ольги Бузовой в Уфе Евгения Машко опубликовала в инстаграме видео, в котором рассказала о нюансах работы со звездой. На днях Машко заявила, что Ольга слукавила, объяснив фанатам задержку концерта техническими причинами. После скандального разоблачения на Евгению с критикой обрушились поклонники певицы, поэтому блондинка решила выступить снова.

«Расскажу, ничего не приукрашивая»

«Поскольку от меня ждут комментариев по поводу концерта Ольги Бузовой, я сейчас все расскажу. Расскажу как было дело, ничего не приукрашивая и ничего не преувеличивая. Моя подруга Катерина, видя количество подписчиков у Ольги в инстаргаме, решила организовать ее концерт, думая, что и в Уфе у нее тоже много поклонников».

Однако билеты продавались плохо и из зала на две тысячи человек, пришлось переехать на более маленькую площадку.

«Обузевшая»

По словам Машко, «обузевшая» — это самый подходящий хэштег к тому, что происходило в тот день.

«Концерт не был задержан по техническим причинам. Ольга выложила этот пост, заранее зная, что она сейчас ляжет спать, потому что устала».

Публикация от Евгения Машко (@mashko_evgenia) 30 Май 2018 в 2:58 PDT

В описании к посту Евгения добавила подробностей: «Задержка по вине звезды из-за ее опоздания приезда на площадку, и делала чек до 18.30 вместо 17.00. После того как она закончила чек и разрешила открыть двери, людей запустили в 18.30. Оля ушла краситься, хотя с визажистом они договорились на 16.30. В 19.40 вся толпа была в зале и стояла в ожидании концерта и требовала свою музу, но концерт почему-то они начали в 20.34».

Машко отмечает, что концерт прошел хорошо, было чуть более 1000 зрителей-фанатов, и Ольга действительно выкладывается на сцене.

«Она набрала много работы, наверно, поэтому хочет спать и везде опаздывает», — резюмировала Машко.

Отказали в билетах детям из детских домов

Евгения Машко отметила, что когда организаторы попросили команду Бузовой выделить бесплатные билеты на концерт для детишек из детского дома, им отказали. Бесплатный вход предоставлялся только для группы фанатов «Buzova Team», который создают для певицы контент в соцсетях. В итоге организаторы, в том числе и Машко, приобрели билеты на концерт для ребят из детских домов за свой счет.

«Кабальные условия райдера»

Евгения обратилась к организаторам концертов в других городах. Она предупредила организаторов, что сначала нужно взвесить все риски: соберет ли Ольга большой зал и «сможете ли вы выполнить столь кабальные условия технического, бытового и финансового райдера». Машко предупредила, что в случае если концерт не окупится, денег организаторам никто не вернет.

Евгения также отметила, что ей пишут организаторы из других городов, у которых не продаются билеты.

«Хорошая девушка, но с нереальными замашками капризной истеричной звезды»

«Ольга безусловно хорошая девушка, но с нереальными замашками капризной истеричной звезды. Называть себя вторым человеком после Путина, на мой взгляд, — это слишком, правда», — заявила Машко.

Женщина отметила, что много лет записывает интервью со звездами, но никогда не видела такого поведения. «Поскольку чем выше интеллектуальный уровень человека, тем корректней его поведение», — заявила Евгения.

«Последнее, что мне хотелось бы добавить, что Оля несомненно молодец и трудяга, но все мы трудяги, когда работаем на свой карман. Мне нечего скрывать, концерт был отличный, поведение ужасное», — резюмировала Машко.