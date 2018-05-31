Москва онлайн покажет открытие IV Фестиваля духовых оркестров на ВДНХ

2 июня в Зеленом театре ВДНХ состоится открытие IV Фестиваля духовых оркестров. Перед гостями выступит Государственный духовой оркестр России — титулованный коллектив с богатой историей.

Более 45 лет ни одно знаковое событие не обходится без участия оркестра. В 2016 году коллектив установил рекорд России, исполнив самую продолжительную концертную программу духовой музыки — шесть часов без перерыва. В рамках фестиваля Государственный духовой оркестр России представит специальную программу современной популярной музыки.

Смотрите 2 июня в 13:00 на этой странице или портале «Москва онлайн». Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.