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Москва онлайн покажет открытие IV Фестиваля духовых оркестров на ВДНХ
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Москва онлайн покажет открытие IV Фестиваля духовых оркестров на ВДНХ 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
2 июня в Зеленом театре ВДНХ состоится открытие IV Фестиваля духовых оркестров. Перед гостями выступит Государственный духовой оркестр России — титулованный коллектив с богатой историей.
Более 45 лет ни одно знаковое событие не обходится без участия оркестра. В 2016 году коллектив установил рекорд России, исполнив самую продолжительную концертную программу духовой музыки — шесть часов без перерыва. В рамках фестиваля Государственный духовой оркестр России представит специальную программу современной популярной музыки.
Смотрите 2 июня в 13:00 на этой странице или портале «Москва онлайн». Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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