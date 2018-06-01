Сцену на воде на ВДНХ откроет выступление оркестра 

В субботу, 2 июня, в выставочном комплексе ВДНХ в Москве откроется сцена на воде. Она будет располагаться на территории «Зеленого театра». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию МОСЛЕНТЫ.
В честь открытия на сцене состоится бесплатный концерт Государственного духового оркестра России, коллектив представит специальную программу современной популярной музыки.
Это выступление даст старт IV Фестивалю духовых оркестров.
По словам организаторов, помимо Фестиваля оркестров в летнем сезоне на Сцене на воде выступят Петр Налич, Андрей Макаревич с новым проектом «Yo5», Мариам Мерабова, Кирилл Рихтер, Илья Бешевли и другие известные музыканты.