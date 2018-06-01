Ещё
Сцену на воде на ВДНХ откроет выступление оркестра
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Красный воробей
Детектив, Триллер, Драма
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Сцену на воде на ВДНХ откроет выступление оркестра 

Мослента 22 минуты назад
Фото: Москва24
В субботу, 2 июня, в выставочном комплексе ВДНХ в Москве откроется сцена на воде. Она будет располагаться на территории «Зеленого театра». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию МОСЛЕНТЫ.
В честь открытия на сцене состоится бесплатный концерт Государственного духового оркестра России, коллектив представит специальную программу современной популярной музыки.
Это выступление даст старт IV Фестивалю духовых оркестров.
По словам организаторов, помимо Фестиваля оркестров в летнем сезоне на Сцене на воде выступят Петр Налич, Андрей Макаревич с новым проектом «Yo5», Мариам Мерабова, Кирилл Рихтер, Илья Бешевли и другие известные музыканты.
Мослента: последние новости
Оззи Осборн вспомнил советскую Москву Продюсер фильма «Викинг» ответил на претензии зрителей В очереди за билетами на выставку Roma Aeterna выдали цветные номерки
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть11
Темникова о «поющих трусах» и гиперсексуальности3
Ляпы в советских кинохитах7
Помните ли вы Цоя: тест77
Русская Ванга: почему скрывается слепая баба Нина11
Видео
00:17
Сергей Безруков стал рок-музыкантом
Концерты
00:38
Темникова о «поющих трусах» и гиперсексуальности
Концерты
02:03
Кому стоит посмотреть «Псы под прикрытием»
Кино
02:54
Благодаря кому Елена Проклова стала секс-символом
Кино
08:40
Кинопроекты, из которых выгнали звезд
Кино
02:54
Сердечный цээрушник и злые русские Иваны
Кино
10:51
Почему мультики отличаются в разных странах
Кино
04:44
Названы фильмы, которые могут стать худшими в 2018
Кино
04:55
Принцессы, которых отверг Disney
Кино
00:55
Бари Алибасов сцепился с Юрием Лозой
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение