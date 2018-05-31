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Доступна демо-версия трека Арианы Гранде «Be Alright» с Migos
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Доступна демо-версия трека Арианы Гранде «Be Alright» с Migos 

Аpelzin.ru 1 час назад
В сети появилась неизданная ранее версия песни неподражаемой американской поп-дивы Арианы Гранде «Be Alright», записанная при участии рэп-трио Migos. Ознакомиться в нашем паблике в «Вконтакте». Официально, релиз станет доступен в ближайшее время. Сольная версия песни вошла в третий студийный альбом певицы «Dangerous Woman», выход которого состоялся в мае 2016 года. Слушайте Dangerous Woman — Ariana Grande на Яндекс. Музыке Посмотреть свежий фотосет дивы для журнала «The Fader». В этом году в продажу поступит третий студийный диск Гранде, первый сингл с которого получил название «No Tears Left to Cry». https://www.youtube.com/watch?v=ffxKSjUwKdU
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