Впервые в Фестивале «Спасская башня» примет участие военный оркестр королевской гвардии Омана

Музыканты, которые выступят в Москве, были выбраны из представителей четырех оркестровых батальонов военно-оркестровой службы Омана, их музыкальные номера будет сопровождаться особой художественной труппой.

С 24 августа по 2 сентября в Москве на Красной площади пройдет ХI Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня». Впервые его участником станет Военный оркестр Королевской гвардии и особая художественная труппа Султанат Омана.

Музыканты, которые выступят в Москве, были выбраны из представителей четырех оркестровых батальонов военно-оркестровой службы Омана, их музыкальные номера будет сопровождаться особой художественной труппой.

Военно-оркестровая служба королевской гвардии Омана включает в себя много разнообразных и очень самобытных военно-музыкальных коллективов.

Среди них четыре оркестровых батальона, в том числе один, состоящий полностью из представителей женского пола, и два больших музыкальных коллектива (неофициально известных как эстрадные) — военный хор и оркестр барабанов и ударных инструментов. Помимо этого, в состав службы входят Военная музыкальная школа, два оркестра, оперный хор, а также множество специальных подразделений, ответственных за написание, запись и аранжировку музыкальных произведений.

Военный оркестр королевской гвардии Омана принимал участие в различных мероприятиях по всему миру, в том числе в военно-музыкальных фестивалях в шотландском Эдинбурге, австралийском Сиднее и Мельбурне, а также в Германии.

Представители военного оркестра королевской гвардии Омана также выступали на Корсике, в Хорватии, Египте, Англии, Франции, Италии, Швейцарии, ОАЭ, Бахрейне и Брунее. Коллектив волынок и барабанов принимал участие в трех международных конкурсах волынщиков и барабанщиков в Шотландии, демонстрируя очень высокие результаты.

Вместе с военными музыкантами в Москву приедет начальник военно-оркестровой службы Омана бригадный генерал Рамис Джамаан аль-Увейра.

Карьера бригадного генерала Рамиса Джамаана аль-Увейры началась в качестве волынщика первого оркестрового батальона Королевской гвардии Омана. Затем он овладел навыками игры на саксофоне и был направлен в Великобританию для обучения сразу в двух вузах — музыкальной школе королевской морской пехоты в Диле и королевском военном музыкальном училище в Кнеллер-Холле, по специальности военный дирижер. Он успешно закончил свое обучение и стал первым в Омане дипломированным дирижером в области музыкальной теории, композиции и обучению музыке.

Бригадный генерал аль-Увейра курирует деятельность нескольких коллективов: королевского симфонического оркестра Омана, королевской филармонии Маската, оперного хора, четырех военных оркестров, хора, джазового оркестра и оркестра ударных инструментов.

На сегодняшний день он отвечает за музыкальное содержание всех государственных мероприятий, а также за заграничные выступления коллективов, в том числе в Великобритании, Франции, Бельгии, Германии, Италии, Испании, Хорватии, Египте, ОАЭ, Бахрейне и Австралии.

Султан Кабус бен Саид вручил генералу Рамису аль-Увейре несколько наград за его службу перед страной, в том числе орден за достижения в 2000 году, орден за заслуги в 2005 году и похвальный орден в 2010 году. В 2017 году аль-Увейре была присуждена почетная степень доктора Бирмингемского университета в знак признания его выдающихся достижений в области музыки, его исключительной приверженности музыкальному образованию и его профессиональной деятельности по развитию музыки в Омане.