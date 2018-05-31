На территории храмового комплекса Живоначальной Троицы состоялся концерт духовной музыки

28 мая в Престольный праздник храма-часовни во имя Святого Духа храмового комплекса Живоначальной Троицы в Старых Черемушках состоялся концерт духовной музыки.

По благословению благочинного Андреевского церковного округа, настоятеля храма Живоначальной Троицы в Старых Черемушках протоиерея Николая Карасева , в доме для праздников состоялся концерт духовной музыки к празднику День Святого Духа.

Духовные песнопения исполнил протодиакон Свято-Троицкого кафедрального собора г. Саратова, выпускник Саратовской Государственной консерватории, Александр Пушкарев.