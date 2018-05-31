Деми Ловато в романтичном клипе Clean Bandit «Solo»

Британская электронная команда Clean Bandit выпустила клип на трек «Solo». Артист в iTunes. https://www.youtube.com/watch?v=8JnfIa84TnU В романтичном ролике, снялась американская музыкальная исполнительница Деми Ловато, совместно с которой записана песня. Ожидается, что сингл «Solo» войдёт во второй студийный альбом британской команды, детали выхода которого пока не раскрываются. На данный момент трек поднялся до двенадцатой строчки хит-парада Великобритании. Ранее, музыкантами также были выпущены композиции «Tears», «Rockabye», «Symphony», «Disconnect» и «I Miss You», которые, могут войти в предстоящий диск. https://www.youtube.com/watch?v=uZs1AHQBz24