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Хип-хоп, танго и латино: Пермский губернский оркестр сыграет на фестивале в Санкт-Петербурге
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Хип-хоп, танго и латино: Пермский губернский оркестр сыграет на фестивале в Санкт-Петербурге 

59.ru 44 минуты назад
Фото: 59.ru
Пермский губернский оркестр выступит на фестивале военно-духовых оркестров. Пермяки будут петь и танцевать под ритмы, которые совсем не принято считать традиционным маршем. В пляс пустится и сам дирижер Евгений Тверетинов.
Фестиваль пройдет в Санкт-Петербурге 11 и 12 июня. Пермский губернский один из трех оркестров, представляющих Россию, остальные — зарубежные. Пермские музыканты покажут новую программу «Танцующая планета». За 20 минут они исполнят мелодии со всех концов света. Выступать на фестивале большая честь.
— Хорошо, что мы востребованы на столь престижном мероприятии. Мы попали в список восьми лучших оркестров мира, — рассказал 59.ru руководитель Пермского губернского оркестра Евгений Тверетинов. — Для нас это такая же честь, как «Золотая маска» для театральных деятелей. Поэтому мы готовимся усердно и тщательно. Мы представим программу «Танцующая планета». Это выступление с единой драматургией.
Коллектив будет не только играть на музыкальных инструментах, но и танцевать. Под хип-хоп в пляс пустится даже сам Евгений Тверетинов.
— Мы обязательно в программу включили хип-хоп. Нам хочется, чтобы молодежь услышала военно-духовой оркестр в современных ритмах, — признался Тверетинов. — Ведь молодежь не имеет представления, что такое военная музыка. Они нас ассоциируют с маршем или вальсом. А мы взяли хип-хоп, аргентинское танго, боса нова, ирландский танец.
В июле музыканты обещают представить новую программу пермскому зрителю.
Ранее мы рассказывали про выступление хора «Млада» на фестивале «Москва а капелла». Пермские певцы получили премию — 1 миллион рублей.
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