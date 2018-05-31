Лидер «Калинова моста»: рэп в России переживает то же, что и рок в период своего взлета

"Рэп сейчас очень моден и востребован. Он находится в той же ситуации, в которой была рок-музыка [во время своего взлета]. Посмотрим, что будет дальше", — сказал Ревякин в беседе с корреспондентом ТАСС.

По его мнению, эпоха расцвета русского рока прошла. Это связано как с цикличностью, присущей развитию многих жанров, так и с изменениями в обществе — прежде всего, отсутствием запроса на новых трибунов, которыми были рок-музыканты в конце 80-х — начале 90-х годов ХХ века.

"Любой жанр зарождается как низкий, проходит этап роста, достигает апогея, становится классикой и потом спокойно умирает. Это касается не только рок-музыки, но и, например, романсов. И хотя на телеканале «Культура» часто можно услышать романсы, они уже не так влияют на жизнь людей, как, скажем, в начале ХХ века", — сказал Ревякин.

Ревякин — российский музыкант, поэт и композитор. В 1986 году он основал рок-группу «Калинов мост». Более чем за 30 лет своего существования группа выпустила 16 студийных альбомов. Ранее Ревякин сообщил ТАСС, что сейчас возглавляемый им коллектив работает над альбомом «Даурия», который посвящен Забайкалью — региону, где прошло детство лидера группы.