Лидер «Калинова моста»: рэп в России переживает то же, что и рок в период своего взлета 

ЧИТА, 31 мая. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Рэп в России переживает то же, что и русский рок в период своего взлета, считает лидер известной рок-группы «Калинов мост» Дмитрий Ревякин.
"Рэп сейчас очень моден и востребован. Он находится в той же ситуации, в которой была рок-музыка [во время своего взлета]. Посмотрим, что будет дальше", — сказал Ревякин в беседе с корреспондентом ТАСС.
По его мнению, эпоха расцвета русского рока прошла. Это связано как с цикличностью, присущей развитию многих жанров, так и с изменениями в обществе — прежде всего, отсутствием запроса на новых трибунов, которыми были рок-музыканты в конце 80-х — начале 90-х годов ХХ века.
"Любой жанр зарождается как низкий, проходит этап роста, достигает апогея, становится классикой и потом спокойно умирает. Это касается не только рок-музыки, но и, например, романсов. И хотя на телеканале «Культура» часто можно услышать романсы, они уже не так влияют на жизнь людей, как, скажем, в начале ХХ века", — сказал Ревякин.
При этом, по мнению исполнителя, титаны рок-музыки, такие как Юрий Шевчук, Константин Кинчев или Борис Гребенщиков, остаются востребованными. «В нашей стране очень любят петь и очень любят песни. Поэтому я особо не переживаю за рок-музыку: пока люди пишут хорошие песни, они востребованы», — добавил он.
Ревякин — российский музыкант, поэт и композитор. В 1986 году он основал рок-группу «Калинов мост». Более чем за 30 лет своего существования группа выпустила 16 студийных альбомов. Ранее Ревякин сообщил ТАСС, что сейчас возглавляемый им коллектив работает над альбомом «Даурия», который посвящен Забайкалью — региону, где прошло детство лидера группы.