Ещё
Лидер «Калинова моста»: рэп в России переживает то же, что и рок в период своего взлета
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

Лидер «Калинова моста»: рэп в России переживает то же, что и рок в период своего взлета 

ТАСС 41 минуту назад
ЧИТА, 31 мая. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Рэп в России переживает то же, что и русский рок в период своего взлета, считает лидер известной рок-группы «Калинов мост» Дмитрий Ревякин.
"Рэп сейчас очень моден и востребован. Он находится в той же ситуации, в которой была рок-музыка [во время своего взлета]. Посмотрим, что будет дальше", — сказал Ревякин в беседе с корреспондентом ТАСС.
По его мнению, эпоха расцвета русского рока прошла. Это связано как с цикличностью, присущей развитию многих жанров, так и с изменениями в обществе — прежде всего, отсутствием запроса на новых трибунов, которыми были рок-музыканты в конце 80-х — начале 90-х годов ХХ века.
"Любой жанр зарождается как низкий, проходит этап роста, достигает апогея, становится классикой и потом спокойно умирает. Это касается не только рок-музыки, но и, например, романсов. И хотя на телеканале «Культура» часто можно услышать романсы, они уже не так влияют на жизнь людей, как, скажем, в начале ХХ века", — сказал Ревякин.
При этом, по мнению исполнителя, титаны рок-музыки, такие как Юрий Шевчук, Константин Кинчев или Борис Гребенщиков, остаются востребованными. «В нашей стране очень любят петь и очень любят песни. Поэтому я особо не переживаю за рок-музыку: пока люди пишут хорошие песни, они востребованы», — добавил он.
Ревякин — российский музыкант, поэт и композитор. В 1986 году он основал рок-группу «Калинов мост». Более чем за 30 лет своего существования группа выпустила 16 студийных альбомов. Ранее Ревякин сообщил ТАСС, что сейчас возглавляемый им коллектив работает над альбомом «Даурия», который посвящен Забайкалью — региону, где прошло детство лидера группы.
ТАСС: последние новости
Оззи Осборн подписал именную звезду в Москве В Пекине был представлен совместный проект композиторов России и Китая Первую осетинскую оперу "Коста" в новом прочтении представили во Владикавказе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия глазами Голливуда: нелепости и ошибки1
Ляпы в советских кинохитах
Русская Ванга: почему скрывается слепая баба Нина3
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть1
Что стало с красавицей из «Покровских ворот»40
Видео
00:38
Лена Темникова рассказала о разрыве с Фадеевым
Концерты
02:03
Кому стоит посмотреть «Псы под прикрытием»
Кино
02:54
Сердечный цээрушник и злые русские Иваны
Кино
00:55
Бари Алибасов сцепился с Юрием Лозой
Концерты
05:43
Удручающие киноподделки, позорящие оригиналы
Кино
03:56
Ляпы в советских кинохитах
Кино
08:15
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть
Кино
02:41
Кто помогал Олегу Видову получать роли
Кино
10:12
Россия глазами Голливуда: нелепости и ошибки
Кино
02:50
Правда ли, что жизнь Полищук сломали «12 стульев»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение