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Morcheeba представили пластинку «Blaze Away»
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Morcheeba представили пластинку «Blaze Away» 

Аpelzin.ru 37 минут назад
В сети появился новый студийный альбом британской трип-хоп команды Morcheeba — «Blaze Away». Артист в iTunes. Ознакомиться в нашем паблике в «Вконтакте». Официально, релиз станет доступен в ближайшее время. Диск стал девятым в студийной дискографии музыкантов и вместил в себя десять композиций, включая «совместки» с Roots Manuva, Benjamin Biolay и Amanda Zamolo. За продвижение пластинки отвечает лейбл «Fly Agaric». Ранее, в поддержку релиза были опубликованы синглы «Never Undo» и, одноимённый, «Blaze Away». https://www.youtube.com/watch?v=arzV7UnLun4
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