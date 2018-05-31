Morcheeba представили пластинку «Blaze Away»

В сети появился новый студийный альбом британской трип-хоп команды Morcheeba — «Blaze Away». Артист в iTunes. Ознакомиться в нашем паблике в «Вконтакте». Официально, релиз станет доступен в ближайшее время. Диск стал девятым в студийной дискографии музыкантов и вместил в себя десять композиций, включая «совместки» с Roots Manuva, Benjamin Biolay и Amanda Zamolo. За продвижение пластинки отвечает лейбл «Fly Agaric». Ранее, в поддержку релиза были опубликованы синглы «Never Undo» и, одноимённый, «Blaze Away». https://www.youtube.com/watch?v=arzV7UnLun4