Раскрыты детали диска Троя Сивана «Bloom»

В Интернете появились подробности второго студийного диска австралийского музыкального исполнителя Троя Сивана «Bloom». Артист в iTunes. Пластинка поступит в продажу 31 августа на лейблах «EMI» и «Capitol». Диск вместит в себя десять композиций, включая совместные треки с Gordi и Арианой Гранде. Также, доступна обложка пластинки: Ранее, в поддержку лонгплея, были опубликованы синглы «My My My!», «The Good Side» и «Bloom». https://www.youtube.com/watch?v=rxmtHVSVjdo Дебютный студийник Троя «Blue Neighbourhood» вышел в декабре 2015 года и добрался до седьмой позиции «Billboard 200». Слушайте Blue Neighbourhood — Troye Sivan на Яндекс. Музыке