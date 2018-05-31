Ещё
Раскрыты детали диска Троя Сивана «Bloom»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

Раскрыты детали диска Троя Сивана «Bloom» 

Аpelzin.ru 28 минут назад
В Интернете появились подробности второго студийного диска австралийского музыкального исполнителя Троя Сивана «Bloom». Артист в iTunes. Пластинка поступит в продажу 31 августа на лейблах «EMI» и «Capitol». Диск вместит в себя десять композиций, включая совместные треки с Gordi и Арианой Гранде. Также, доступна обложка пластинки: Ранее, в поддержку лонгплея, были опубликованы синглы «My My My!», «The Good Side» и «Bloom». https://www.youtube.com/watch?v=rxmtHVSVjdo Дебютный студийник Троя «Blue Neighbourhood» вышел в декабре 2015 года и добрался до седьмой позиции «Billboard 200». Слушайте Blue Neighbourhood — Troye Sivan на Яндекс. Музыке
Аpelzin.ru: последние новости
Maroon 5 показали клип "Girls Like You" с Камилой Кабелло, Дженнифер Лопес и Ритой Орой Кристина Агилера выпустила трек «Like I Do» Кеша спела в кабриолете в клипе «Hymn»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия глазами Голливуда: нелепости и ошибки1
Ляпы в советских кинохитах
Русская Ванга: почему скрывается слепая баба Нина3
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть1
Что стало с красавицей из «Покровских ворот»40
Видео
00:38
Лена Темникова рассказала о разрыве с Фадеевым
Концерты
02:03
Кому стоит посмотреть «Псы под прикрытием»
Кино
02:54
Сердечный цээрушник и злые русские Иваны
Кино
00:55
Бари Алибасов сцепился с Юрием Лозой
Концерты
05:43
Удручающие киноподделки, позорящие оригиналы
Кино
03:56
Ляпы в советских кинохитах
Кино
08:15
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть
Кино
02:41
Кто помогал Олегу Видову получать роли
Кино
10:12
Россия глазами Голливуда: нелепости и ошибки
Кино
02:50
Правда ли, что жизнь Полищук сломали «12 стульев»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение