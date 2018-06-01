Фестиваль музыки Vivarte открывается в Третьяковке

МОСКВА, 1 июня. / ТАСС /. Третий Международный фестиваль камерной музыки Vivarte пройдет в Третьяковской галерее с 3 по 10 июня. Темой нынешнего фестиваля станет творчество авангардиста Михаила Ларионова , рассказали в пресс-службе галереи.

"Международный фестиваль камерной музыки Vivarte уже в третий раз пройдет в Третьяковской галерее. Vivarte — это результат творческого партнерства культурно— благотворительного фонда «U-ART: Ты и искусство» Иветы и Тамаза Манашеровых, заслуженного артиста России виолончелиста Бориса Андрианова и Третьяковской галереи", — рассказали в пресс-службе.

Мероприятия фестиваля, как и в прошлые годы, будут проходить в зале Врубеля Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке.

"Нововведение этого года — отказ от интриги прошлых лет: теперь тема фестиваля, музыкальная программа и картина для каждого концерта объявляются заблаговременно", — сообщили в галерее. В сентябре Третьяковка откроет первую ретроспективу одного из основоположников и лидеров русского авангарда Михаила Ларионова, поэтому темой нынешнего музыкального фестиваля стало творчество именно этого художника.

Традиционно в рамках Vivarte пройдет шесть вечеров камерной музыки. Каждое выступление будет сопровождать выставка одной картины из коллекции музея, а также рассказ о ее истории. Гости фестиваля узнают о важнейших сторонах творчества Ларионова от куратора выставки и ведущих научных сотрудников галереи.

О программе

В программе, предложенной художественным руководителем фестиваля Борисом Андриановым, шедевры Баха, Гайдна, Моцарта, Паганини, Шумана, Дебюсси, Стравинского, Рахманинова, Шостаковича, Прокофьева и других. Прозвучат и редко исполняемые произведения: «Каприччио для трубы и фортепиано» Владимира Торчинского, «Квартет для струнных» пианиста и композитора Евгения Кисина

Среди участников фестиваля «Копельман-квартет», основанный Михаилом Копельманом. Как отметили в галерее, в его составе играют выдающиеся музыканты, окончившие Московскую консерваторию в 1970-е годы, — золотой век вуза. Один из них, Борис Кушнир, профессор Венского университета музыки, воспитал многих известных исполнителей, в том числе участников Vivarte. Так среди тем концертов фестиваля возникла тема «Учителя и ученики» в музыкальном творчестве и в творчестве Михаила Ларионова.

Мультиинструменталист Сергей Малов во время концерта на тему «Портреты» исполнит 12 последних каприсов Паганини. «Это дерзкая попытка воскресить дух выступлений генуэзского виртуоза и воссоздать атмосферу, царившую на его концертах», — сказали в пресс-службе.

Исполнитель на вибрафоне Андрей Пушкарев сыграет 15 джазовых импровизаций на двухголосные инвенции Баха. В исполнении нескольких произведений примет участие Сергей Накаряков, трубач-виртуоз, чья слава началась уже в детстве, когда его, 12-летнего музыканта, зарубежные критики назвали «Паганини трубы».

Также в фестивале примет участие Элиас Файнгерш — шведский тромбонист, мультиинструменталист и композитор, актер и режиссер, автор оригинальных музыкально-театральных проектов. Критики называют его «человеком-оркестром» и «золотым тромбоном Европы».

Скрипач Илья Грингольц исполнит в составе дуэта, трио и квинтета произведения Прокофьева, Шумана, Танеева.

Сказка и музыкальный променад

Одно из ключевых событий фестиваля — «Сказка о беглом солдате и черте, читаемая, играемая и танцуемая» (1918). В пресс-службе рассказали, что это новаторское гротескное произведение, созданное Стравинским и его другом, швейцарским поэтом Шарлем Рамю , на основе русских народных сказок из собрания А. Н. Афанасьева, очень редко исполняется целиком. Перед гостями Vivarte она предстанет именно в том виде, в каком ее задумал автор: семь музыкантов с инструментами, представляющими все основные группы оркестра, будут располагаться на сцене рядом с актерами: согласно замыслу композитора, актеры и музыканты «выступали то поочередно, то вместе, то в ансамбле».

По традиции в день закрытия фестиваля, 10 июня, артисты отправятся на «музыкальный променад»: во дворе Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке Борис Андрианов, Дмитрий Илларионов Игорь Федоров представят зрителям программу «Клезмер плюс»; во дворе Новой Третьяковки на Крымском Валу состоится моноспектакль Элиаса Файнгерша «Магия тромбона»; завершит фестиваль концерт Алексея Айги и его ансамбля 4"33" в Большом амфитеатре парка «Зарядье».

Вход на все концерты променада свободный

Билеты на фестиваль дают право на бесплатное посещение основной экспозиции Третьяковской галереи. Специально для тех, кто не сможет посетить фестиваль, второй год подряд организованы онлайн-трансляции на сайте Vivarte.

"В этом году фестиваль еще больше расширяет границы и обращается к особой публике: 4 июня Vivarte придет в гости к подопечным Благотворительного фонда Константина Хабенского ", — отметили в галерее.

Художественный руководитель фестиваля, виолончелист Борис Андрианов и композитор, гитарист Дмитрий Илларионов приедут к маленьким пациентам Российского онкологического научного центра им. Блохина. Музыканты расскажут детям и их родителям о том, как устроены гитара и виолончель, как стать музыкантом, и исполнят несколько произведений.