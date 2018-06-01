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Шесть вечеров камерной музыки пройдут в Третьяковской галерее в рамках фестиваля Vivarte
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Шесть вечеров камерной музыки пройдут в Третьяковской галерее в рамках фестиваля Vivarte 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Газета "Труд"
Международный фестиваль камерной музыки Vivarte пройдет в Третьяковской галерее с 3 по 10 июня 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе галереи.
«Международный фестиваль камерной музыки Vivarte уже в третий раз пройдет в Третьяковской галерее. Vivarte — это результат творческого партнерства культурно-благотворительного фонда «U-ART: Ты и искусство» Иветы и Тамаза Манашеровых, заслуженного артиста России виолончелиста Бориса Андрианова и Третьяковской галереи. За время, прошедшее с момента основания фестиваля, сформировалась его особая оригинальная концепция, сложился его индивидуальный образ», — говорится в сообщении.
Как уточняется, в рамках фестиваля пройдут шесть вечеров камерной музыки. Каждый концерт сопровождает выставка одной картины из коллекции музея, а также рассказ о ее истории. Отмечается, что в связи с тем, что в сентябре Третьяковская галерея открывает первую ретроспективу выдающегося художника Михаила Ларионова, одного из основоположников и лидеров русского авангарда, во многом предопределившего пути развития искусства ХХ века, темой фестиваля стало его творчество. «Программа фестиваля составлена так, что слушатели концертов, каждый из которых представит одну картину художника, станут очевидцами своеобразного пролога, превью будущей ретроспективы М. Ларионова, узнают о важнейших сторонах его творчества от куратора выставки и ведущих научных сотрудников Третьяковской галереи», — пояснили в пресс-службе.
Отмечается, что билеты на фестиваль дают право на бесплатное посещение основной экспозиции Третьяковской галереи. Специально для тех, кто не сможет присутствовать на концертах, второй год подряд организованы онлайн-трансляции на сайте Vivarte.
«В этом году фестиваль еще более расширяет свои границы и обращается к особой публике: 4 июня Vivarte приходит в гости к подопечным Благотворительного фонда Константина Хабенского. Художественный руководитель фестиваля, виолончелист Б. Андрианов и композитор, гитарист Дмитрий Илларионов приедут к маленьким пациентам Российского онкологического научного центра им. Н. Блохина. Музыканты дадут возможность детям и их родителям отвлечься от больничных будней, расскажут о том, как устроены гитара и виолончель, как стать музыкантом, исполнят несколько произведений», — добавили в пресс-службе.
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