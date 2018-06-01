Шесть вечеров камерной музыки пройдут в Третьяковской галерее в рамках фестиваля Vivarte

Международный фестиваль камерной музыки Vivarte пройдет в Третьяковской галерее с 3 по 10 июня 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе галереи.

«Международный фестиваль камерной музыки Vivarte уже в третий раз пройдет в Третьяковской галерее. Vivarte — это результат творческого партнерства культурно-благотворительного фонда «U-ART: Ты и искусство» Иветы и Тамаза Манашеровых, заслуженного артиста России виолончелиста Бориса Андрианова и Третьяковской галереи. За время, прошедшее с момента основания фестиваля, сформировалась его особая оригинальная концепция, сложился его индивидуальный образ», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в рамках фестиваля пройдут шесть вечеров камерной музыки. Каждый концерт сопровождает выставка одной картины из коллекции музея, а также рассказ о ее истории. Отмечается, что в связи с тем, что в сентябре Третьяковская галерея открывает первую ретроспективу выдающегося художника Михаила Ларионова , одного из основоположников и лидеров русского авангарда, во многом предопределившего пути развития искусства ХХ века, темой фестиваля стало его творчество. «Программа фестиваля составлена так, что слушатели концертов, каждый из которых представит одну картину художника, станут очевидцами своеобразного пролога, превью будущей ретроспективы М. Ларионова, узнают о важнейших сторонах его творчества от куратора выставки и ведущих научных сотрудников Третьяковской галереи», — пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что билеты на фестиваль дают право на бесплатное посещение основной экспозиции Третьяковской галереи. Специально для тех, кто не сможет присутствовать на концертах, второй год подряд организованы онлайн-трансляции на сайте Vivarte.