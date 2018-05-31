Игорь Крутой: Крым — это место, где хочется творить

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая — РИА Новости Крым. Крым располагает к творчеству и созданию новых музыкальных произведений, в этом полуострову равных нет. Об этом журналистам на фестивале «Детская Новая волна» в МДЦ «Артек» заявил председатель жюри конкурса Игорь Крутой

"Музыку здесь хочется писать больше, чем в Москве. Москва энергетически вампирит, там крутишься и вертишься целыми днями. А Крым — это другое. Тут вышел, вдохнул воздух и уже… вступление звучит в голове", — поделился он.