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Игорь Крутой: Крым — это место, где хочется творить
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Игорь Крутой: Крым — это место, где хочется творить 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая — РИА Новости Крым. Крым располагает к творчеству и созданию новых музыкальных произведений, в этом полуострову равных нет. Об этом журналистам на фестивале «Детская Новая волна» в МДЦ «Артек» заявил председатель жюри конкурса Игорь Крутой.
"Музыку здесь хочется писать больше, чем в Москве. Москва энергетически вампирит, там крутишься и вертишься целыми днями. А Крым — это другое. Тут вышел, вдохнул воздух и уже… вступление звучит в голове", — поделился он.
В четверг вечером в международном детском центре «Артек» стартовал финал песенного конкурса исполнителей популярной музыки «Детская Новая волна». В нем принимают участие 14 детей из девяти стран мира, в том числе финалист телевизионного проекта «Ты супер!» Диана Анкудинова. Оценивают конкурсантов Игорь Крутой, Лев Лещенко, Олег Газманов, Николай Басков, Лариса Долина, Сергей Лазарев.
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