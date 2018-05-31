Ещё
L’One объявил о завершении музыкальной карьеры
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

L’One объявил о завершении музыкальной карьеры 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Лейбл Black. и певец L’One в своих социальных сетях поделились грустной новостью: исполнитель всеми известного хита «Все танцует локтями» завершает свою карьеру.
L’One в последние несколько месяцев усердно работал над альбомом L’ONE, который должен появиться в свет в следующем году. По словам музыканта, это последняя его музыкальная работа. Black в свою очередь подтвердил, что Леван покидает команду. Причина такого резкого ухода пока неизвестно. Многие предполагают, что певец отправляется в сольное плавание уже без известного псевдонима L’One. Другие уверенны, что его вытесняют новые полуфиналисты реалити-шоу «Песни».
Как бы там не было ноября в СК Олимпийском состоится один из самых больших концертов Левана, на которым ты обязан зажигать под «Буду молодым» и «Тигр».
Popcake.tv: последние новости
Шон Мендес посвятил песню Камиле Кабелло Всё о новом альбоме Шона Мендеса Ариана Гранде выпустит совместный трек с Ники Минаж и Дрейком
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть2
Русская Ванга: почему скрывается слепая баба Нина5
Ляпы в советских кинохитах2
Помните ли вы Цоя: тест26
Что стало с красавицей из «Покровских ворот»42
Видео
00:38
Лена Темникова рассказала о разрыве с Фадеевым
Концерты
02:03
Кому стоит посмотреть «Псы под прикрытием»
Кино
02:54
Сердечный цээрушник и злые русские Иваны
Кино
00:55
Бари Алибасов сцепился с Юрием Лозой
Концерты
05:43
Удручающие киноподделки, позорящие оригиналы
Кино
03:56
Ляпы в советских кинохитах
Кино
08:15
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть
Кино
02:41
Кто помогал Олегу Видову получать роли
Кино
10:12
Россия глазами Голливуда: нелепости и ошибки
Кино
02:50
Правда ли, что жизнь Полищук сломали «12 стульев»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение