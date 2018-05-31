L’One объявил о завершении музыкальной карьеры

Лейбл Black. и певец L’One в своих социальных сетях поделились грустной новостью: исполнитель всеми известного хита «Все танцует локтями» завершает свою карьеру.

L’One в последние несколько месяцев усердно работал над альбомом L’ONE, который должен появиться в свет в следующем году. По словам музыканта, это последняя его музыкальная работа. Black в свою очередь подтвердил, что Леван покидает команду. Причина такого резкого ухода пока неизвестно. Многие предполагают, что певец отправляется в сольное плавание уже без известного псевдонима L’One. Другие уверенны, что его вытесняют новые полуфиналисты реалити-шоу «Песни».

Как бы там не было ноября в СК Олимпийском состоится один из самых больших концертов Левана, на которым ты обязан зажигать под «Буду молодым» и «Тигр».