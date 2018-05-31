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The 1975 вернулись с синглом «Give Yourself a Try»
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The 1975 вернулись с синглом «Give Yourself a Try» 

Аpelzin.ru 48 минут назад
https://www.youtube.com/watch?v=vYDj-DemMf0 Композиция стала первой ласточкой с грядущий третий студийной пластинки музыкантов «A Brief Inquiry Into Online Relationships», выход которой ожидается в октябре этого года. По некоторым данным, запись, начавшаяся в сентябре 2017 года, продолжается до сих пор. За выход диска будут отвечать лейблы «Dirty Hit» и «Polydor». Напомним, что предыдущий альбом коллектива «I Like It When You Sleep, for You Are So Beautiful yet So Unaware of It», был буквально обласкан критиками и многими авторитетными изданиями, был включён в список лучших пластинок года. Слушайте I Like It When You Sleep, for You Are So Beautiful Yet So Unaware of It — The 1975 на Яндекс. Музыке
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