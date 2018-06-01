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В Москве в Доме музыки пройдет праздничный концерт в День защиты детей
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В Москве в Доме музыки пройдет праздничный концерт в День защиты детей 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Большой праздничный концерт с участием группы «Кватро», ансамбля Александрова, детского хора ВГТРК и стипендиатов фонда Спивакова пройдет в Светлановском зале Дома музыки.
По традиции в этот праздничный вечер, посвященный Дню защиты детей, на одной сцене ежегодно встречаются признанные мастера и начинающие артисты.
Кульминацией первого отделения станет выступление группы «Кватро». А откроют концертную программу стипендиаты международного благотворительного фонда Спивакова, лауреаты и участники телевизионных программ «Щелкунчик» и «Синяя птица», а также всероссийских и международных конкурсов.
В первом отделении также выступят юные музыканты из Великобритании, Швеции и Франции.
Во втором отделении на сцену выйдет легендарный ансамбль песни и пляски имени Александрова. Этот коллектив, отмечающий в 2018 году свое 90-летие, не случайно сравнивают с Большим театром, Эрмитажем и Третьяковкой. В течение десятков лет ансамбль не перестает восхищать зрителей всего мира блистательным мастерством и уникальной техникой.
Праздничный концерт пройдет по инициативе международного фонда культуры и науки «Гармония», деятельность которого направлена на поддержку юных талантов в области науки, искусства, образования и созидания условий для творческого роста.
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