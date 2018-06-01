В Москве в Доме музыки пройдет праздничный концерт в День защиты детей

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости . Большой праздничный концерт с участием группы «Кватро», ансамбля Александрова, детского хора ВГТРК и стипендиатов фонда Спивакова пройдет в Светлановском зале Дома музыки.

По традиции в этот праздничный вечер, посвященный Дню защиты детей, на одной сцене ежегодно встречаются признанные мастера и начинающие артисты.

Кульминацией первого отделения станет выступление группы «Кватро». А откроют концертную программу стипендиаты международного благотворительного фонда Спивакова, лауреаты и участники телевизионных программ «Щелкунчик» и «Синяя птица», а также всероссийских и международных конкурсов.

В первом отделении также выступят юные музыканты из Великобритании, Швеции и Франции.

Во втором отделении на сцену выйдет легендарный ансамбль песни и пляски имени Александрова. Этот коллектив, отмечающий в 2018 году свое 90-летие, не случайно сравнивают с Большим театром, Эрмитажем и Третьяковкой. В течение десятков лет ансамбль не перестает восхищать зрителей всего мира блистательным мастерством и уникальной техникой.

Праздничный концерт пройдет по инициативе международного фонда культуры и науки «Гармония», деятельность которого направлена на поддержку юных талантов в области науки, искусства, образования и созидания условий для творческого роста.