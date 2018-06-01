«Это Цой нашего времени»: слушаем альбом Монеточки вместе с уральскими музыкантами

Лиза Монеточка внезапно для всех окружающих (и, возможно, даже для самой себя) из школьницы, которая играет дома на синтезаторе и выкладывает эти записи в интернет, превратилась в одну из самых ярких звёзд российской поп-музыки. Ладно, если без пафоса — Лиза просто очень классная. Сегодня ей исполняется 20 лет.

Первая волна её популярности после милых видео, где Лиза поёт про Гошу Рубчинского и последнюю дискотеку, постепенно схлынула, и казалось, что её время прошло, но нет. Совсем недавно у Монеточки вышел второй альбом «Раскраски для взрослых», который уже назвали главной поп-пластинкой года в стране, а музыкальные сайты выпустили десятки обзоров и отзывов на альбом. В основном, все захлебываются от восторга от сочетания милого детского голоса и взрослого стёба в текстах.

Мы собрали подборку из некоторых отзывов в профильных (и не только) изданиях и попросили уральских музыкантов прокомментировать новый альбом Лизы. Вот что из этого получилось.

Катя Павлова из группы «Обе две» написала о Лизе в своём Instagram: «Мне очень нравятся мозги Лизы Монеточки. И то, что она из Екатеринбурга, конечно. Ещё я вспомнила, за что вы любите артиста, если любите. За смелость. Ум, артистичность, красота, музыкальность — это все уже вторично».

Евгений Горенбург , один из основателей Свердловского рок-клуба, директор фестивалей «Ночь музыки» и «Старый новый рок»: «На вопрос, почему этот альбом так взлетел, может быть только один ответ — потому что он резонансен запросам публики. Нет музыки плохой или хорошей, есть резонансная или нет. Первая становится популярной. Думаю, если дать послушать альбом какому-нибудь музыкальному критику, то он напишет разгромную рецензию, потому что музыки там мало. Но, может быть, именно такой запрос у общества сейчас. А вот её тексты мне лично нравятся! У нас в планах — пригласить Монеточку на „Старый новый рок“ и там послушать её в живую. Кстати, она прекрасно выступила у Урганта».

Музыкант из Екатеринбурга Михаил Лузин : «Во время своих диджей-сетов я регулярно ставлю „Последнюю дискотеку“ Лизы Монеточки, а фраза „Ваша юность — это только надпись на футболке“ вообще очень мощно характеризует наше время и ушла в народ. А новый альбом — это очень круто! Когда в поп-музыке используется фраза „Я бы бомжевала возле трасс“, и это цепко и весело, то это прям огонь-огонь! Тут и секс, и Мандельштам, и актуальные аранжировки, и цепкие метафоры. Это как Гречка + Иван Дорн , только с Урала. Короче, Монеточка этим летом всех уберёт, будет звучать из каждого утюга и хэдлайнить на каждом фестивале. Лиза — это Цой нашего времени».

Блогер и журналист Юрий Дудь в своём Instagram тоже не обошёл вниманием Монеточку (кстати, Юра, мы ждём Лизу у тебя в передаче!): «Еее, @monetochkaliska! Вот такой должна быть поп-музыка в 2018 году», — написал он и добавил свой фирменный хэштег, обозначающий, что ему что-то очень понравилось (но цитировать мы его не можем, потому что Роскомнадзор ).

Музыкальный портал The Flow пишет: «Мы много раз слышали в треках, как непросто живётся молодым людям в эпоху соцсетей. Настолько поэтичного, точного и ироничного портрета поколения не слышали давно».

Цитата из обзора новых альбомов на Afisha.Daily: «И вот — альбом „Раскраски для взрослых“, где вместо милых меметичных песенок школьницы про интернет и друзяшек пришли другие, более прихотливо спродюсированные. Иногда они звучат так, словно Лиза где-то подобрала потерянный раймбук Noize MC, — это его узнаваемая саркастичность, более замороченная рифмовка, а также отсылки к 90-м, трудно объяснимые в случае человека, родившегося буквально на финише XX века. Впрочем, и в этой новой инкарнации Монеточка оригинальна и самобытна, а её альбом — сильная непроходная запись».

А вот дифирамбы от сайта о культуре Colta.ru : «Альбом без обиняков начинается с номера „Русский ковчег“, посвящённого — да, вы угадали — русской жизни. Хорошие новости состоят в том, что у Монеточки хватает всего, что нужно: таланта, ума, наблюдательности, иронии, эмпатии, смелости, наконец, чтобы выступить по такой теме, ну, в общем, блистательно. „Раскраски“ — уже именно сборник рассказов, точных, взрослых, остроумных, местами внезапно пронзительных, рассматривающих окружающие нас явления под неожиданными ракурсами и находящих там небанальных героев и сложные эмоции».

А издание Meduza вообще назвало альбом Лизы лучшим русским поп-альбомом года. Вот что они пишут в своей публикации: «Если совсем кратко, „Раскраски для взрослых“ — это эстрада, сделанная людьми, которые, к счастью, не в курсе существования оскорбительного слова „попса“. „Раскраски“ — это упругая, бойкая, изящная и не слишком нарочитая поп-музыка, которой можно при желании подобрать аналоги, но вообще-то не стоит: скорее, это универсальный хитовый звук, берущий понемногу у дискотек всех предшествующих десятилетий и нигде не перегибающий палку. Однако важнее всего — не звук, но голос. Так по-русски ещё не пели: игрушечное ребячество ранней Монеточки тут вырастает в куда более сложную конструкцию. Мы как будто в реальном времени наблюдаем, как у человека ломается голос — только не в физическом смысле, а в концептуальном; как певица приспосабливает свою ироническую беззащитность к темам, которые уже не пост— и не мета-, а совсем — местами до жути — настоящие. Понятно, что выражение „что-то между Алёной Апиной и Джоанной Ньюсом“ звучит вполне бессмысленно, но именно в это воображаемое пространство вписывается интонация Монеточки, в которой лукавая простоватость сочетается с какой-то притягательной странностью. Что-то похожее когда-то делала в группе „Масса Крыма“ нынешняя вокалистка „СБПЧ“ Женя Борзых, но там, где у предшественницы было принципиальное дилетантство, у Монеточки — профессионализм в лучшем смысле слова».

Поздравляем Лизу с днём рождения, ждём в Екатеринбурге и желаем новых высот!