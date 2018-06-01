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«Мураками» приглашает всех желающих в свой космос
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«Мураками» приглашает всех желающих в свой космос 

Национальная Служба Новостей 53 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Сегодня команда представит свой новый альбом, получивший название «Кислород».
Сегодня, 1 июня, группа «Мураками» представит свой новый альбом, который будет называться «Кислород». Как рассказали сами музыканты, эта пластинка стала сочетанием разных жанров. Диляра Вагапова заглянула в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Подробности об альбоме «Кислород» читайте только на НСН.
«Новый альбом группы «Мураками» — это полет в наш космос, где можно встретить разные планеты в сочетании с разными другими элементами. Мы получили удивительный результат. Для кого-то альбом «Кислород» будет совсем не близок, мы к этому готовы. Но главное, что мы сами довольны результатом!», — призналась артистка.
А прямо сейчас, еще до официального релиза, новый альбом группы «Мураками» можно послушать на сайте Nashe.ru.
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