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DJ Smash выпустил клип на песню «Моя Любовь». Главный герой видео — человек с головой кота
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DJ Smash выпустил клип на песню «Моя Любовь». Главный герой видео — человек с головой кота 

59.ru 45 минут назад
Фото: 59.ru
«Все любят котиков» — так презентовал свой новый клип в социальных сетях DJ Smash. Видео на песню «Моя Любовь» появилось 31 мая и сейчас доступно к просмотру на видеохостинге Youtube и Вконтакте. — Песня «Моя Любовь 18» — спин-офф моего классического трека, сочиненного в период, когда я еще жил в Перми, и именно он стал в моей визитной карточкой в городе на многие годы, — рассказал Андрей Ширман, когда вышла песня. — Думаю, все пермяки хорошо помнят оригинал. Перезапуск песни был моим посылом уважения к тем годам и знак любви к своей родине — городу Пермь.
Клип DJ SMASH — «Моя Любовь»
В клипе на лирическую композицию кроме самого DJ Smash снялись актриса Екатерина Ковальчук и модель Анастасия Сабадаш. Режиссером и оператором стал Георгий Сарсеков.
Главный герой — мужчина с головой кота. Он танцует в ночных клубах и метро, встречается с девушками в барах и ходит в кино, переворачивает столы от избытка эмоций и не может выбрать, кто же его любовь.
Напомним, ранее 59.ru рассказывал, что в Перми закончилось предварительное следствие по делу об избиении Андрея Ширмана.
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