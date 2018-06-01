В «Царицынской опере» Волгограда выступят звезды оперной сцены из США 

В Волгоград приедут Эшли Эмерсон из «Метрополитен Опера», тенор Доминика Армстронг, баритон Луиса Ороско. Вместе они исполнят произведеня американского композитора Леонарда Бернстайна. Дирижировать оркестром будет художественный руководитель нью-йоркского оркестра «Sinfonietta of Riverdale» Марк Мандарано. Леонарда Бернстайна — композитор, дирижёр, писатель и пианист. Он стал знаменит после того, как создал мюзикл «Вестсайдская история», написанный по мотивам «Ромео и Джульетта». Гости концерта смогут услышать отрывок из мюзикла во время концерта. Также со сцены исполнят отрывки из мюзиклов «Чудесный город», «Кандид» и «Увольнение в город».