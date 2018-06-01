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Оперные исполнители из США выступят на сцене «Царицынской оперы»
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Оперные исполнители из США выступят на сцене «Царицынской оперы» 

АиФ Волгоград 14 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
Солисты ведущих оперных театров Америки выступят в «Царицынской опере» в Волгограде 4 июня в рамках тура по России.
В этот день в городе пройдет единственный в истории его учреждений культуры концерт, посвященный 100-летию композитора Леонарда Бернстайна. Его произведения исполнят сопрано Эшли Эмерсон из Metropolitan Opera, тенор Доминик Армстронг, баритон Луис Ороско. Помогать им будет американский дирижёр Марк Мандарано, художественный руководитель оркестра нью-йоркского Sinfonietta of Riverdale. В программе концерта запланированы оркестровые и вокальные композиции Бернстайна, фрагменты из мюзиклов «Кандид», «Увольнение в город», «Чудесный город», «Вестсайдская история», «Кандид».
Леонард Бернстайн — легенда американской музыки: композитор, дирижёр, писатель и пианист, автор всемирно известных мюзиклов, опер, симфоний. Самым популярным его произведением стал мюзикл «Вестсайдская история», написанный на сюжет бессмертной трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта».
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