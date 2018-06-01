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Красовицкий отметит День рождения премьерой песни
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Красовицкий отметит День рождения премьерой песни 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Услышать новинку от Zero People, а заодно — поздравить именинника, можно будет 8 июня в Москве и 9 в Петербурге.
Группа Zero People отметит концертами в Москве и Санкт-Петербурге День Рождения лидера коллектива Александра Красовицкого. Для этих праздничных выступлений музыканты подготовили и сюрприз для публики — песню с нового альбома. Артист заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Подробности о программе июньских концертов читайте только на НСН.
«По поводу нового альбома Zero People: он готов! На июньских концертах мы сыграем одну песню с этого альбома (уже даже решили, какую), так что будет премьера. Кроме того, сыграем все наши основные песни. У Zero People уже есть три альбома, сейчас будет четвертый, так что сыграем песни с трех альбомов плюс одну новую песню», — пообещал Александр Красовицкий.
Услышать вживую премьеру от группы Zero People можно будет 8 июня в Москве в клубе «16 тонн» и 9 июня в Санкт-Петербурге на сцене Opera Yard.
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