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Дождались: Канье Уэст устроил приватную презентацию нового альбома
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Дождались: Канье Уэст устроил приватную презентацию нового альбома 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Вчера все близкие Канье Уэста (40) и пресса, которую он пригласил, слетелись в Вайоминг, где рэпер проводит вот уже несколько месяцев, записывая пластинки. Там музыкант устроил вечеринку по поводу выхода его долгожданного нового альбома YE.
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В горы после встречи с Трампом (71) прибыла главная поддержка Канье, жена Ким Кардашьян (37), рэперы Kid Cudi (34), 2 Chainz (40), Ty Dolla $ign (33), Lil Yachty (20), Desiigner (21), Тейана Тейлор (27) (она снялась в клипе Уэста Fade), Джона Хилл (34), Кэндис Оуэнс (28) и многие другие.
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Перед началом мероприятия гостям раздали подарки — новый мерч рэпера. Футболки с надписью Wayoming. Kanye West Album Listening May 31 2018 и кепки.
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Фанаты, кстати, могли посмотреть прямую трансляцию прослушивания альбома, перейдя по ссылки из Twitter Канье. Говорят, пластинка выйдет уже сегодня.
https://twitter.com/kanyewest/status/1002352319239839744
Напомним, последний альбом Уэста The Life of Pablo вышел в 2016-м.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/dozhdalis-kane-uest-ustroil-privatnuyu-prezentatsiyu-novogo-alboma/
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