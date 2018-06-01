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Канье Уэст устроил приватную презентацию альбома
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Канье Уэст устроил приватную презентацию альбома 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Вчера все близкие Канье Уэста и пресса, которую он пригласил, слетелись в Вайоминг, где рэпер проводит вот уже несколько месяцев, записывая пластинки. Там музыкант устроил вечеринку по поводу выхода его долгожданного нового альбома YE.
В горы после встречи с Трампом прибыла главная поддержка Канье, жена Ким Кардашьян, рэперы Kid Cudi, 2 Chainz, Ty Dolla $ign, Lil Yachty, Desiigner, Тейана Тейлор (она снялась в клипе Уэста Fade), Джона Хилл, Кэндис Оуэнс и многие другие.
Перед началом мероприятия гостям раздали подарки — новый мерч рэпера. Футболки с надписью Wayoming. Kanye West Album Listening May 31 2018 и кепки.
Фанаты, кстати, могли посмотреть прямую трансляцию прослушивания альбома, перейдя по ссылки из Twitter Канье. Говорят, пластинка выйдет уже сегодня.
Напомним, последний альбом Уэста The Life of Pablo вышел в 2016-м.
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