Канье Уэст устроил приватную презентацию альбома

Вчера все близкие Канье Уэста и пресса, которую он пригласил, слетелись в Вайоминг, где рэпер проводит вот уже несколько месяцев, записывая пластинки. Там музыкант устроил вечеринку по поводу выхода его долгожданного нового альбома YE.

В горы после встречи с Трампом прибыла главная поддержка Канье, жена Ким Кардашьян , рэперы Kid Cudi, 2 Chainz, Ty Dolla $ign, Lil Yachty, Desiigner, Тейана Тейлор (она снялась в клипе Уэста Fade), Джона Хилл, Кэндис Оуэнс и многие другие.

Перед началом мероприятия гостям раздали подарки — новый мерч рэпера. Футболки с надписью Wayoming. Kanye West Album Listening May 31 2018 и кепки.

Download the @WAV_Media app https://t.co/HxSvFHiSrY to watch the livestream of my album listening tonight in Jackson Hole, Wyoming 7PM MDT— KANYE WEST (@kanyewest) 1 июня 2018 г. Фанаты, кстати, могли посмотреть прямую трансляцию прослушивания альбома, перейдя по ссылки из Twitter Канье. Говорят, пластинка выйдет уже сегодня.

Напомним, последний альбом Уэста The Life of Pablo вышел в 2016-м.