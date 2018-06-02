Первая песня рок-группы Сергея Безрукова появилась в Сети

Российский актер театра и кино Сергей Безруков создал рок-группу и назвал ее «Крестный папа».

"Дорогие мои, сбылась моя юношеская мечта. Представляю вам мой первый сингл #непронас, который мы записали с моей рок-группой «Крестный папа», — цитирует актера РИА Новости

Безруков отметил, что всегда хотел стать рок-музыкантом. Поэтому во многих фильмах и спектакля он пробовал петь сам.

"Но я понимаю сейчас, что это был такой долгий, плавный подход к року, все это вылилось в создание новых песен и своей рок-группы «Крестный папа». Наши песни о самом важном: о радости жить, о любви", — отметил артист.

Ранее «СП» писала, что Сергей Безруков попросил выделять больше денег на детские проекты в сфере культуры.

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