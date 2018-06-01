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Сергей Безруков и его рок-группа «Крестный папа» выпустили первую песню
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Сергей Безруков и его рок-группа «Крестный папа» выпустили первую песню 

BFM.RU 20 минут назад
Фото: BFM.RU
Сергей Безруков запел, но не романсы Есенина, а песни собственного сочинения. Художественный руководитель Московского Губернского театра создал рок-группу «Крестный папа». Коллектив уже записал первую композицию, которая называется «Не про нас».
Как отмечает сам Безруков, песни коллектива рассказывают «о самом важном — о радости жить, о любви». При этом он старается оставаться верным традициям русской школы рок-н-ролла.
Артист пытается еще больше раскрыть свой творческий потенциал, отмечает музыкальный критик Сергей Соседов:
Сергей Соседов музыкальный критик «Что такое русский рок? Это же смысловые тексты, не какая-то сложная музыка, не Led Zeppelin, не Pink Floyd. Если у него есть потребность в этом, пусть занимается. Вообще прекрасно, когда у актера, у любого творческого человека есть потребность самовыражаться по-разному — по-актерски, песенно, чтецки, музыкально. Значит, он чувствует в себе какой-то нерастраченный потенциал, значит, ему мало этих ролей, ему хочется большего, он чувствует в себе скрытые потенции. Это прекрасно».
Безруков вспоминает, что еще в юности мнил себя рок-музыкантом, который вернулся из мирового турне, спел свою песню, аккомпанируя себе на гитаре. «И вот не прошло и 30 лет, как детские фантазии начали воплощаться», — говорит артист
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