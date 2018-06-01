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Сергей Безруков представил первый сингл своей рок-группы «Крестный папа»
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Сергей Безруков представил первый сингл своей рок-группы «Крестный папа» 

ТАСС 13 минут назад
Фото: Ридус
МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Художественный руководитель Московского Губернского театра, актер и режиссер Сергей Безруков создал рок-группу «Крестный папа». Новый коллектив уже записал первую композицию — «Не про нас», сообщили в пресс-службе артиста.
"Год назад в Губернском театре я выпустил музыкально-поэтический спектакль «Высоцкий. Рождение легенды», в финале которого есть большой рок-блок: чтобы подчеркнуть современное звучание Высоцкого, мы исполняем его песни в стиле рок, и большую часть песен пою я сам. Но я понимаю сейчас, что это был такой долгий, плавный подход к року — все это вылилось в создание новых песен и своей рок-группы «Крестный папа», — сказал Безруков, которого цитирует пресс-служба.
По словам артиста, он «вырос на русском роке — лет с 12 фанател по группам „Аквариум“, „Кино“, „Алиса“, ДДТ, заслушивался музыкой группы Queen», а сейчас является поклонником Muse.
"Недавно вспомнил, что в школе на выпускном вечере мы делали концерт «Встреча одноклассников 30 лет спустя», в котором мы, якобы уже повзрослевшие, делились друг с другом, кто кем стал, — рассказал Безруков. — Кто-то стал врачом, водителем, артистом, военным и так далее. А я, как ни странно, мнил себя рок-музыкантом, который вернулся из мирового турне, спел свою песню, аккомпанируя себе на гитаре. Это было еще до поступления в Школу-студию МХАТ, и вот не прошло и 30 лет, как детские фантазии начали воплощаться".
Как отмечает лидер группы «Крестный папа», песни коллектива рассказывают «о самом важном: о радости жить, о любви». «Безруков остается верным традициям рок-н-ролльной школы и играет созвучную времени музыку, сохраняя при этом творческую независимость. Как и любой рок-н-ролльщик, он поет о себе и про себя. Мир его героев — реальность, в которой главное место занимают человеческие чувства и отношения», — отметили в пресс-службе, добавив, что к выходу готовится полноценный альбом Безрукова и команды.
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