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Сергей Безруков стал рок-музыкантом
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Сергей Безруков стал рок-музыкантом 

РИА «ФедералПресс» 54 минуты назад
Народный артист России Сергей Безруков записал первый сингл своей рок-группы «Крестный папа». Об этом он сообщил своим поклонникам в социальной сети Facebook.
Сергей Безруков, который уже в этом году во второй раз станет отцом, заявил, что создал собственную рок-группу и уже записал вместе с ней первый трек «Не про нас». «Представляю вам мой первый сингл #непронас, который мы записали с моей рок-группой „Крестный папа“!» (орфография и пунктуация сохранены, — прим. Ред.), — написал он на своей странице в соцсети. Артист заявил, что группа будет исполнять песни «о самом важном: о радости жить, о любви», и добавил, что играет в коллективе «для души», не собираясь бросать актерскую профессию.
Актер отметил, что играть в рок-группе — мечта его юношества. Он рассказал, что в старших классах мечтал о карьере рок-музыканта. «В школе на выпускном вечере мы делали концерт „Встреча одноклассников 30 лет спустя“, в котором мы, якобы уже позврослевшие, делились друг с другом, кто кем стал. Кто-то стал врачом, водителем, артистом, военным и так далее. А я, как ни странно, мнил себя рок-музыкантом, который вернулся из мирового турне, спел свою песню, аккомпанируя себе на гитаре», — написал Безруков. Сергей отметил, что все музыкальные номера, в которых он участвовал в театральных и кинопроектах, были долгим путем к рок-музыке.
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