Ещё
В Сети появился первый сингл рок-группы Сергея Безрукова
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Красный воробей
Детектив, Триллер, Драма
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

В Сети появился первый сингл рок-группы Сергея Безрукова 

РИА Новости 17 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 1 июн— РИА Новости. Российский актер театра и кино Сергей Безруков создал рок-группу и назвал ее «Крестный папа». Об этом артист сообщил на своей странице ВКонтакте.
"Дорогие мои, сбылась моя юношеская мечта. Представляю вам мой первый сингл #непронас, который мы записали с моей рок-группой Крестный папа, " — написал он.
Безруков отметил, что всегда хотел стать рок-музыкантом. Став актером, он пробовал петь в фильмах и спектаклях, а в 2017 году поставил музыкально-поэтический спектакль «Высоцкий. Рождение легенды». По мнению Безрукова, это стало первым шагом на его пути к музыке.
"Но я понимаю сейчас, что это был такой долгий, плавный подход к року — все это вылилось в создание новых песен и своей рок-группы «Крестный папа». Наши песни — о самом важном: о радости жить, о любви", — отметил артист.
Дебютный сингл коллектива «Не про нас» размещен в официальных аккаунтах Безрукова в соцсетях.
РИА Новости: последние новости
Одиннадцатый Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" В России накануне концертов Оззи Осборна вышла его автобиография "Мастера". Вячеслав Шаинский: мы все выросли на "Улыбке"…
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть11
Ляпы в советских кинохитах7
Помните ли вы Цоя: тест78
Темникова о «поющих трусах» и гиперсексуальности4
Русская Ванга: почему скрывается слепая баба Нина12
Видео
04:30
Галь Гадот снялась в новом клипе Maroon 5
Концерты
00:17
Сергей Безруков стал рок-музыкантом
Концерты
00:38
Темникова о «поющих трусах» и гиперсексуальности
Концерты
02:03
Кому стоит посмотреть «Псы под прикрытием»
Кино
02:54
Благодаря кому Елена Проклова стала секс-символом
Кино
08:40
Кинопроекты, из которых выгнали звезд
Кино
02:54
Сердечный цээрушник и злые русские Иваны
Кино
10:51
Почему мультики отличаются в разных странах
Кино
04:44
Названы фильмы, которые могут стать худшими в 2018
Кино
04:55
Принцессы, которых отверг Disney
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение