В Сети появился первый сингл рок-группы Сергея Безрукова

МОСКВА, 1 июн— РИА Новости . Российский актер театра и кино Сергей Безруков создал рок-группу и назвал ее «Крестный папа». Об этом артист сообщил на своей странице ВКонтакте.

"Дорогие мои, сбылась моя юношеская мечта. Представляю вам мой первый сингл #непронас, который мы записали с моей рок-группой Крестный папа, " — написал он.

Безруков отметил, что всегда хотел стать рок-музыкантом. Став актером, он пробовал петь в фильмах и спектаклях, а в 2017 году поставил музыкально-поэтический спектакль «Высоцкий. Рождение легенды». По мнению Безрукова, это стало первым шагом на его пути к музыке.

"Но я понимаю сейчас, что это был такой долгий, плавный подход к року — все это вылилось в создание новых песен и своей рок-группы «Крестный папа». Наши песни — о самом важном: о радости жить, о любви", — отметил артист.

Дебютный сингл коллектива «Не про нас» размещен в официальных аккаунтах Безрукова в соцсетях.