Артисты Приморской сцены Мариинского театра удивят публику Санкт-Петербурга Пушкиным

Второго июня в Концертном зале Мариинского театра в Санкт-Петербурге будет представлена особая программа. Во втором отделении на сцене Концертного зала впервые выступит оперная труппа Приморской сцены Мариинского театра.

Артисты филиала представят одноактную комическую оперу «Мавра» Игоря Стравинского по мотивам поэмы Александра Пушкина «Домик в Коломне». Режиссёр-постановщик — Вячеслав Стародубцев . В главных партиях: Анастасия Кикоть (Параша), Лаура Бустаманте (Соседка), Ирина Колодяжная (Мать), Всеволод Марилов (Гусар). За пультом Симфонического оркестра Мариинского театра — главный дирижёр Приморской сцены Павел Смелков

Постановка Вячеслава Стародубцева предлагает решение в духе знаменитых русских водевилей с переодеваниями. Музыкальные сцены сменяются разговорными, где за основу взят текст «Домика в Коломне», не вошедший в либретто. Его исполняет загримированный под Пушкина актёр, предваряя и комментируя оперные события, а подчас выступая и непосредственным участником сценического действия.