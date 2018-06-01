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В ДТДиМ «Восточный» участники трех творческих студий показали свое мастерство
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В ДТДиМ «Восточный» участники трех творческих студий показали свое мастерство 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Участники трех студий ДТДиМ «Восточный» показали свои достижения за этот год. В понедельник во Дворце прошел отчетный концерт. Ребята из студий «Семь прекрасных нот», «Юный музыкант», «Палитра детских голосов» продемонстрировали свое мастерство.
Концерт начался с выступления Ариадны Желубенковой. Участница рассказала стихотворение о России. После этого, зрители услышали замечательную песню «Я, ты, он, она…» в исполнении сводного хора. Во время выступления к ребятам присоединился хореографический ансамбль Дворца творчества «Вдохновение».
Порадовали слух присутствующих и небольшие музыкальные пьесы, которые сыграли пианистки студии «Семь прекрасных нот».
Заводные детские песни о школе и о собаках спели студийцы из «Юного музыканта». Кроме веселых, задорных песен прозвучали на концерте и патриотические композиции. Их исполнили участники студии «Палитра детских голосов».
В конце музыкального мероприятия студийцы были награждены призами и дипломами за участие в фестивалях различного ранга.
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