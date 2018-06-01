В ДТДиМ «Восточный» участники трех творческих студий показали свое мастерство

Участники трех студий ДТДиМ «Восточный» показали свои достижения за этот год. В понедельник во Дворце прошел отчетный концерт. Ребята из студий «Семь прекрасных нот», «Юный музыкант», «Палитра детских голосов» продемонстрировали свое мастерство.

Концерт начался с выступления Ариадны Желубенковой. Участница рассказала стихотворение о России. После этого, зрители услышали замечательную песню «Я, ты, он, она…» в исполнении сводного хора. Во время выступления к ребятам присоединился хореографический ансамбль Дворца творчества «Вдохновение».

Порадовали слух присутствующих и небольшие музыкальные пьесы, которые сыграли пианистки студии «Семь прекрасных нот».

Заводные детские песни о школе и о собаках спели студийцы из «Юного музыканта». Кроме веселых, задорных песен прозвучали на концерте и патриотические композиции. Их исполнили участники студии «Палитра детских голосов».

В конце музыкального мероприятия студийцы были награждены призами и дипломами за участие в фестивалях различного ранга.