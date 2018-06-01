За что маэстро Но Тэ Чол любит Рахманинова

Бессмертную «Травиату» Верди на сцене музыкального театра омский зритель услышал в исполнении ведущих корейских солистов. Произошло это благодаря партнёрскому проекту «Россия (Омск) & Корея (Сеул)».

Причём на сцене вместе с гостями из Страны утренней свежести пели и наши артисты. Это стало подарком ко дню рождения театра.

Оркестром на оперном спектакле руководил самый известный корейский дирижёр Но Тэ Чол. Маэстро любезно согласился пообщаться с корреспондентом «АиФ в Омске» . Отметим, что разговор шёл на русском языке. Господина Но с Россией связывают давние творческие отношении, он работал и продолжает трудиться в нашей стране.

Лучше выучить язык

Наталья Корнеева , АиФ в Омске: Маэстро Но, когда вы впервые приехали в Россию? Какими были первые впечатления?

Но Тэ Чол: Впервые приехал в Россию с концертом во Владивосток в 2000 году, в 2001-м уже работал в Нижнем Новгороде, потом была Казань, Якутия, Улан-Удэ. До этого русские люди мне казались закрытыми, немного грустноватыми. Я ведь много работал в Европе, Америке, там всё по-другому. Они считают деньги, а в России живут сердцем. Хотя и испытывают трудности. Когда приехал в Россию, о Пушкине, Достоевском, Толстом я слышал, потом стал внимательно читать. Мне нравится русская культура и русские люди.

— В Омске вы не в первый раз?

— Это правда, я в 2016 году был организатором международного фестиваля Dialog — Classica, который состоялся на сцене филармонии. Он был посвящён 300-летнему юбилею вашего города. Дирижировал академическим симфоническим оркестром, до этого с омскими музыкантами принимал участие в концертной программе, посвящённой 25-летию российско-южнокорейских дипломатических отношений. В Концертном зале хорошие акустические возможности, интерьер, архитектурный облик, а искусством омских музыкантов я был восхищён. Сейчас репетируем с оркестром музыкального театра, это очень хорошего уровня профессионалы. Жаль, что о них мало знают. Я бы очень хотел помочь им в продвижении, гастролях в Китай и Корею. Чтобы через культуру наши страны были более дружны, а об Омске заговорили во всём мире.

— Насколько это тяжело — работать с музыкантами других наций? Как достичь взаимопонимания?

— Надо просто выучить язык. Я работал более чем с 140 камерными и симфоническими оркестрами в разных странах мира: Германии, Чехии, Болгарии, Канаде, Америке, Словакии. Знаю итальянский язык, немецкий, английский и т. д.

— Вам, наверное, задают вопросы о сближении Южной и Северной Кореи. Как вы к этому относитесь?

— Я люблю Пхеньян, Северную Корею. Люди там добрые. Россию же я считаю своей второй родиной.

Диктатор или демократ?

— Традиционный, наверное, вопрос: почему решили стать дирижёром? И играете ли вы на каком-либо музыкальном инструменте?

— На барабанах, немного на кларнете, на фортепиано. А дирижёром решил стать потому, что он, дирижёр, управляет всеми инструментами оркестра, это интереснее, и можно командовать. (Смеётся.) Если серьёзно, профессия трудная, потому что предполагает множество специальных теоретических и технических знаний. Я должен иметь представление о каждом инструменте. Порой приходится дирижировать незнакомыми партитурами, нужно разгадать замысел композитора, постигнуть его намерения.

— Вы дирижируете с палочкой?

— С палочкой, но бывает и без. Иногда их ломаю.

РАХМАНИНОВ И ЧАЙКОВСКИЙ ЛУЧШЕ ВСЕГО ПЕРЕДАЮТ ЭМОЦИИ РУССКИХ.

— Часто приходиться слышать утверждение, что существуют два классически условных типа дирижёров: «диктатор» и «либерал». К какому типу вы относите себя?

— В молодости был жёстким, сейчас понял, что так не стоит поступать. Это нехорошо для музыканта и для меня тоже. Музыканты любят тех, кто любит их, тогда играют с душой. Но, по большому счёту, их не проведёшь, если видят, что дирижёр — хороший музыкант, то и звучание будет прекрасным. Правда, не стоит забывать, что у каждого своя нервная система, амбиции. И ещё: у музыканта есть инструмент, на котором он играет, а у дирижёра нет ничего. Мы учимся, работая с оркестром, и растём вместе.

— А можно ли шутить с оркестром? И знаете ли вы сами какие-нибудь шутки о дирижёрах?

— Бывает, шучу. По-русски не очень получается, но, если музыканты ошибаются, я им говорю: «О, да ты прекрасно отыграл!» или «Да, ты сыграл что-то новое, поздравляю».

— Почему дирижёры преимущественно мужчины?

— Не соглашусь, сейчас и женщин много, в будущем будет больше, я думаю. А вообще так сложилось традиционно. Женщина должна была вести дом, заниматься детьми, воспитывать их. В Корее, например, женщина не может повышать голос, но и в Европе тоже лет сто назад дамы не руководили коллективами.

— А у вас есть кумир? Кто из дирижёров вам нравится?

Валерий Гергиев , он авторитетный, уважаемый во всём мире человек. Он и по-человечески очень хорош. К сожалению, мы с ним не встречались лично. Хотя я работал в Мариинском театре, дирижировал. Тогда он меня приглашал, но так получилось — когда я работал, он был на гастролях, когда он приехал, я уехал. Оказалось, что у нас обоих очень напряжённый график, и пообщаться друг с другом нам пока не удаётся.

А сын играет на гитаре

— У вас есть любимый композитор?

— Сейчас мне очень нравится Сергей Рахманинов , хотя раньше не увлекался им. Чем дольше нахожусь здесь, чем больше узнаю о России, людях, тем больше нравится этот композитор. Он великий. Рахманинов и Чайковский лучше всего передают эмоции русских людей. Конечно, нравится западная классическая музыка.

— Вы хвалите российских исполнителей, а существует ли в Корее система подготовки профессиональных музыкантов?

— Это частные школы, их много, и они популярны. В России система очень хорошая: у вас сначала серьёзная подготовка идёт в музыкальных школах, потом колледж или училище, затем академии, консерватории. Получается многоступенчатая подготовка, заботу о ней берёт государство. В Корее все расходы ложатся на плечи родителей.

— Какой самый популярный инструмент в Корее, на котором учатся играть дети?

— Гитара, конечно. Самый демократичный, дешёвый и лёгкий в освоении инструмент. И акустическая, и электрогитара. Мой сын играет на гитаре, это стало его хобби.

— Уезжают ли молодые корейские музыканты учиться за границу? И, что важно, возвращаются ли обратно?

— Многие ездят учиться в Европу, в частности, в Италию, Америку. Одни остаются, другие приезжают обратно. В Корее много оркестров, есть при каждом муниципалитете. Музыканты очень востребованы.

— Что, по-вашему, нужно сделать, чтобы юные зрители влюбились в музыку?

— Нужно её слушать. В Якутии у меня был замечательный проект, когда мы ездили по отдалённым посёлкам, играли красивые лёгкие мелодии: Вивальди «Времена года», например. Дети нас замечательно слушали. Они очень хорошо воспринимают музыку. А театр должен ставить высокохудожественные спектакли.

— Но сейчас не очень-то жалуют оперу, в лучшем случае пойдут на концертное исполнение оперных хитов, чем высидят музыкальный спектакль.

— К сожалению, да. К опере надо готовиться, это сложно. У вас очень хороший уровень подготовки музыкантов и исполнителей, и я желаю Омску полюбить оперу!