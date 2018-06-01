Иркутский молодежный хор завоевал «золото» Европейского конкурса

Иркутский хор молодёжи и студентов под руководством Татьяны Ромащенко занял первое место в конкурсном фестивале «Златна Вила» («Золотая Фея»), прошедшем в городе Приедор (Приjедор/Prijedor), Республика Сербская Боснии и Герцеговины.

Для выступления иркутяне подготовили сложную программу, состоящую из музыки эпохи Возрождения, сочинений сербских авторов, романсов на стихи русских классиков, а также современные обработки русских и бурятских народных песен. Два произведения были написаны специально для иркутского хора известным сибирским композитором Дечебалом Григоруце с элементами традиционной и современной перкуссии. Последняя была создана буквально за 2 месяца до конкурса. Её премьера в Боснии и Герцеговине удивила местную публику и судей также и сложной хореографической постановкой. Хор из Иркутска оказался единственным коллективом, который на сцене не только пел, но и танцевал.

Это отметили в специальном призе жюри за лучшее музыкальное представление, которое иркутянам вручили на закрытии фестиваля вместе с золотой медалью за первое место.

«Нашей поездке предшествовал строгий заочный отборочный тур. На него пришли заявки из нескольких десятков стран, — отмечает руководитель хора Татьяна Ромащенко. — Приглашения пришли только единицам. В рамках фестиваля мы пели на нескольких концертах для жюри, а также для зрителей, собравшихся в местном театре. У нас были музыкальные баттлы прямо на пешеходных улицах в центре города. Мы, то есть хоровые коллективы — участники фестиваля, пели свои лучшие песни. Трудно сказать, кто победил, на улице, но жители Приедора принимали нас очень хорошо».

Иркутский академический хор молодёжи и студентов в конце прошлого года отметил своё 50-летие. Ранее хористы из Иркутска уже неоднократно участвовали в многочисленных международных фестивалях и концертах в Чехии, Италии, Испании, Германии, Литве, Польше, Дании и Франции.