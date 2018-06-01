Ещё
Иркутский молодежный хор завоевал «золото» Европейского конкурса
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Красный воробей
Детектив, Триллер, Драма
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Иркутский молодежный хор завоевал «золото» Европейского конкурса 

АиФ Иркутск 19 минут назад
Фото: АиФ Иркутск
Иркутский хор молодёжи и студентов под руководством Татьяны Ромащенко занял первое место в конкурсном фестивале «Златна Вила» («Золотая Фея»), прошедшем в городе Приедор (Приjедор/Prijedor), Республика Сербская Боснии и Герцеговины.
Для выступления иркутяне подготовили сложную программу, состоящую из музыки эпохи Возрождения, сочинений сербских авторов, романсов на стихи русских классиков, а также современные обработки русских и бурятских народных песен. Два произведения были написаны специально для иркутского хора известным сибирским композитором Дечебалом Григоруце с элементами традиционной и современной перкуссии. Последняя была создана буквально за 2 месяца до конкурса. Её премьера в Боснии и Герцеговине удивила местную публику и судей также и сложной хореографической постановкой. Хор из Иркутска оказался единственным коллективом, который на сцене не только пел, но и танцевал.
Это отметили в специальном призе жюри за лучшее музыкальное представление, которое иркутянам вручили на закрытии фестиваля вместе с золотой медалью за первое место.
«Нашей поездке предшествовал строгий заочный отборочный тур. На него пришли заявки из нескольких десятков стран, — отмечает руководитель хора Татьяна Ромащенко. — Приглашения пришли только единицам. В рамках фестиваля мы пели на нескольких концертах для жюри, а также для зрителей, собравшихся в местном театре. У нас были музыкальные баттлы прямо на пешеходных улицах в центре города. Мы, то есть хоровые коллективы — участники фестиваля, пели свои лучшие песни. Трудно сказать, кто победил, на улице, но жители Приедора принимали нас очень хорошо».
Иркутский академический хор молодёжи и студентов в конце прошлого года отметил своё 50-летие. Ранее хористы из Иркутска уже неоднократно участвовали в многочисленных международных фестивалях и концертах в Чехии, Италии, Испании, Германии, Литве, Польше, Дании и Франции.
АиФ Иркутск: последние новости
Дима Билан продемонстрировал куртку с изображением Байкала На досъемку фильма «321-я Сибирская» пожертвовали 3 млн руб. Тофалары Приангарья намерены просить у Путина защитить их леса
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть10
Помните ли вы Цоя: тест54
Ляпы в советских кинохитах7
Как звезды готовятся к роли проституток2
Русская Ванга: почему скрывается слепая баба Нина10
Видео
00:38
Лена Темникова рассказала о разрыве с Фадеевым
Концерты
02:03
Кому стоит посмотреть «Псы под прикрытием»
Кино
02:54
Сердечный цээрушник и злые русские Иваны
Кино
04:44
Названы фильмы, которые могут стать худшими в 2018
Кино
04:55
Принцессы, которых отверг Disney
Кино
00:55
Бари Алибасов сцепился с Юрием Лозой
Концерты
05:43
Удручающие киноподделки, позорящие оригиналы
Кино
03:56
Ляпы в советских кинохитах
Кино
08:15
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть
Кино
02:41
Кто помогал Олегу Видову получать роли
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение