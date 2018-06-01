Лев Лещенко в Крыму открывает новые таланты

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июня — РИА Новости Крым. Член жюри «Детской Новой волны», народный артист РСФСР Лев Лещенко уверен, что конкурс исполнителей популярной музыки раскроет новые таланты для российской и зарубежной эстрады. Такое мнение он выразил в комментарии корреспонденту РИА Новости Крым.

"Я жду, что на этом конкурсе будут новые таланты и открытия, потому что все, что закладывается в детстве, всегда проецируется на взрослую жизнь и взрослую музыку", — сказал Лев Лещенко.

Он пожелал участникам фестиваля учиться у профессионалов, впитывать каждый совет опытных артистов, поскольку на этом конкурсе у детей есть уникальная возможность быть вместе с заслуженными мэтрами эстрады.

"Прекрасное и славное мероприятие. Я думаю, если говорить о детской музыке — это самый главный праздник. Хочется сказать спасибо Игорю Крутому, что он не остывает к этому, и каждый год находит возможности для проведения этого мероприятия. Правду говорят, что когда нет паровоза — поезд не едет", — поделился Лев Лещенко.