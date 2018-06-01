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Лев Лещенко в Крыму открывает новые таланты
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Лев Лещенко в Крыму открывает новые таланты 

РИА Новости Крым 45 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июня — РИА Новости Крым. Член жюри «Детской Новой волны», народный артист РСФСР Лев Лещенко уверен, что конкурс исполнителей популярной музыки раскроет новые таланты для российской и зарубежной эстрады. Такое мнение он выразил в комментарии корреспонденту РИА Новости Крым.
"Я жду, что на этом конкурсе будут новые таланты и открытия, потому что все, что закладывается в детстве, всегда проецируется на взрослую жизнь и взрослую музыку", — сказал Лев Лещенко.
Он пожелал участникам фестиваля учиться у профессионалов, впитывать каждый совет опытных артистов, поскольку на этом конкурсе у детей есть уникальная возможность быть вместе с заслуженными мэтрами эстрады.
"Прекрасное и славное мероприятие. Я думаю, если говорить о детской музыке — это самый главный праздник. Хочется сказать спасибо Игорю Крутому, что он не остывает к этому, и каждый год находит возможности для проведения этого мероприятия. Правду говорят, что когда нет паровоза — поезд не едет", — поделился Лев Лещенко.
Финал конкурса исполнителей популярной музыки «Детская Новая волна» проходит в «Артеке» 31 мая — 1 июня. Юных исполнителей на сцене поддерживают звезды — Алексей Воробьев, Тимур Родригез, «Пицца», Жасмин, Юлианна Караулова. А оценивают выступления конкурсантов члены высокого жюри — Лев Лещенко, Олег Газманов, Николай Басков, Лариса Долина, Сергей Лазарев и председатель жюри Игорь Крутой.
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