Сергей Безруков стал рок-музыкантом

Сергей Безруков подтверждает известное выражение о том, что талантливый человек талантлив во всем. Он записал первую песню вместе со своей рок-группой «Крестный папа», о чем и сообщил в соцсетях:

Дорогие мои, сбылась моя юношеская мечта)))) Представляю вам мой первый сингл #непронас, который мы записали с моей рок-группой "Крестный папа"!

Актер и режиссер начал анонсировать первый трек своей группы "Не про нас" за три дня до премьеры, подогревая интерес поклонников.

Внимание, три дня до старта… Первый пошел!)

Впрочем, артист успокоил своих фанатов, объяснив, что несмотря на музыкальную деятельность, он не собирается бросать актерскую профессию.

Таким образом, сейчас Сергей исполняет мечту юности — в школе он связывал свое будущее с рок-музыкой.