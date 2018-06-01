Концерт в стиле ретро дали на Соколе 

В филиале ТЦСО «Беговой» на Соколе состоялась встреча с музыкальным коллективом «Творчество» центра соцобслуживания «Кунцевский». Музыканты исполнили песни прошлых лет.
— В концертной программе «Незабываемые имена» принимали участие Алла Сухорукова и артистка эстрады и оперетты Светлана Беляева, — сообщил сотрудник ЦСО района Сокол. — Прозвучали ретро-песни из репертуара Клавдии Шульженко, Гелены Великановой, Лолиты Торрес.
Как подчеркнули организаторы, произведения были хорошо знакомы гостям, и их пели хором вместе с артистами. (ео)