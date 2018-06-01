Концерт в стиле ретро дали на Соколе

В филиале ТЦСО «Беговой» на Соколе состоялась встреча с музыкальным коллективом «Творчество» центра соцобслуживания «Кунцевский». Музыканты исполнили песни прошлых лет.

Как подчеркнули организаторы, произведения были хорошо знакомы гостям, и их пели хором вместе с артистами. (ео)