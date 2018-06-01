Конфликт между Максимом Фадеевым и Еленой Темниковой

Конфликты между музыкальным продюсером Максимом Фадеевым и бывшей участницей группы Еленой Темниковой продолжаются уже несколько лет. И, видимо, они никогда не закончатся. Всякий раз Максим Александрович ищет повод, чтобы как-то задеть или в чём-то обвинить молодую певицу.

Вот и вчера продюсер заблокировал интервью девушки для Казахстанского проекта «The Эфир», так как там прозвучала песня «Мама Люба». Сама Темникова так прокомментировала эту ситуацию:«И так уже года. Ну никак не может смириться с моим успехом. Часто мои друзья (и не только друзья, а люди в теме) спрашивают когда все это кончится. Отвечаю — никогда. Пока я с вами в топе и получаю и даю туры на гигантских площадках, его ненависть только растёт. Поэтому не будем делать ему приятно и обсуждать его каждый день… На этом предлагаю тему закрыть».

Напомним, что три года назад Темникова со скандалом ушла из группы. Девушка рассказала, что Фадеев несколько раз пытался её соблазнить, а также заставлял певицу имитировать отношения с его братом. А про то, что он заставлял всех участниц группы выступать полуголыми, девушка вообще не любит вспоминать. Сейчас у Елены совершенно другой стиль как во внешности, так и в музыке.