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На «Пикнике Афиши» выступят Земфира и Дельфин
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На «Пикнике Афиши» выступят Земфира и Дельфин 

Lenta.ru 39 минут назад
Фото: @zemfiralive
Организаторы «Пикника Афиши» анонсировали новых исполнителей, которые выступят на музыкальном фестивале. Об этом пишет портал «Афиша.Daily» в пятницу, 1 июня.
В частности, на «Пикнике» выступят музыкант Дельфин (настоящее имя Андрей Лысиков), певица Земфира, электронный хип-хоп-дуэт «Аигел», бельгийский проект Oscar and the Wolf, рок-группа «Пасош» и австралийские панк-глэм-рокеры Amyl and the Sniffers.
В апреле стало известно, что в фестивале также примут участие российский хип-хоп-исполнитель Pharaoh и американский рэпер Joey Bada$$.
Юбилейный, 15-й «Пикник Афиши».пройдет 4 августа в музее-заповеднике «Коломенское». Он проводится ежегодно с 2004 года. В разное время хедлайнерами фестиваля становились «Ленинград», Jamiroquai, Blur, Suede, Жанна Агузарова, «Мумий Тролль» и Madness.
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