На «Пикнике Афиши» выступят Земфира и Дельфин 

Организаторы «Пикника Афиши» анонсировали новых исполнителей, которые выступят на музыкальном фестивале. Об этом пишет портал «Афиша.Daily» в пятницу, 1 июня.

В частности, на «Пикнике» выступят музыкант Дельфин (настоящее имя Андрей Лысиков), певица Земфира, электронный хип-хоп-дуэт «Аигел», бельгийский проект Oscar and the Wolf, рок-группа «Пасош» и австралийские панк-глэм-рокеры Amyl and the Sniffers.