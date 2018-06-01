Суворовцы дали концерт на площади перед Казанским вокзалом

В пятницу в Москве в честь Дня защиты детей на площади перед Казанским вокзалом выступили суворовцы Военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова, передает «ТВ Центр».

Оркестр учащихся четвертого курса исполнил популярные мелодии — от классики до джаза. Москвичи и гости столицы увидели и выступление ансамбля барабанщиков. Музыкальный коллектив каждый год участвует в фестивале «Спасская башня». В рамках этого проекта по сложившейся традиции все оркестры в течение лета дают уличные концерты.