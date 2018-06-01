Объявлен старт второго сезона проекта «10 песен атомных городов»

Программа «Территория культуры Росатома» запускает съемки второго сезона проекта «10 песен атомных городов».

На какие песни будут сняты видеоклипы? Решать тебе! Зайди по ссылке, проголосуй за понравившиеся композиции или предложи свою. Голосование продлится до 10 июня.

Также открыт прием заявок на участие от индивидуальных исполнителей и коллективов. Оставить заявку нужно по адресу.

Съемки видеоклипов десяти песен, победивших в голосовании, пройдут летом 2018 года в «атомных» городах, принимающих участие в проекте.

Напомним, в записи песен и съёмках клипов первого сезона принимали участие нововоронежцы Вита Лунина, Софья Винокурова, Людмила Кузьмина и Кирилл Янов. Услышать их голоса и увидеть их самих можно в композициях «Мама — первое слово», «100 друзей», «Ветер перемен», «Последний час декабря», «Лизавета», «Этот мир», «Мы вам честно сказать хотим» на канале YouTube.

Съёмки клипов проходили в знаковых местах Нововоронежа: у фонтана, на набережной и на смотровой площадке инновационных энергоблоков Нововоронежской АЭС.