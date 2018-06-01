Галь Гадот снялась в новом клипе Maroon 5 

Галь Гадот — Чудо-женщина не только на экране. Она успевает не только сниматься в крупных проектах, но и уделять внимание музыке. Недавно Гадот приняла участие в съемках клипа на песню "Girls Like You" группы Maroon 5 и певицы Cardi B.
Впрочем, надо заметить, что в клипе появились и другие звезды — певица и актриса Дженнифер Лопес, звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун, певица Рита Ора, телеведущая Эллен Дедженерес, модель Эшли Грэм и другие известные дамы.
Все они по очереди возникают за спиной солиста Адама Левина, а потом все вместе начинают танцевать на сцене. Клип завершается трогательными объятиями — Адам обнимает свою жену Бехати Принслу и дочь Дасти Роуз.
Поклонники оценили задумку музыкантов и признались в любви "супер— и чудо-женщинам". Некоторые назвали клип праздником феминизма.
Трек "Girls Like You" входит в шестой альбом группы "Red Pills Blues".