Галь Гадот снялась в новом клипе Maroon 5

Галь Гадот — Чудо-женщина не только на экране. Она успевает не только сниматься в крупных проектах, но и уделять внимание музыке. Недавно Гадот приняла участие в съемках клипа на песню "Girls Like You" группы Maroon 5 и певицы Cardi B.

Поклонники оценили задумку музыкантов и признались в любви "супер— и чудо-женщинам". Некоторые назвали клип праздником феминизма.

Трек "Girls Like You" входит в шестой альбом группы "Red Pills Blues".